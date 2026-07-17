Emergenza marzo 2025: prorogato termine per presentare la rendicontazione delle spese

Front Office Empoli
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foto gonews.it

È stato prorogato fino al 15 settembre 2026 il termine per l'inserimento della rendicontazione delle spese sostenute da parte dei beneficiari ammessi nella piattaforma regionale dedicata per il contributo di immediato sostegno statale per i danni dell'alluvione di marzo 2025. Questo è quanto asserito dall'ordinanza commissariale n. 82/2026 pubblicata recentemente. L'inserimento della documentazione è un passaggio indispensabile ai fini della liquidazione del contributo.

Rimane fermo al 31 luglio 2026 il termine ultimo per il sostenimento delle spese e l’effettuazione dei relativi pagamenti, come dovrà risultare dai relativi documenti di spesa.

Ricordiamo inoltre che per tutti i cittadini che hanno già ricevuto il ristoro completo delle spese sostenute con il contributo regionale non è necessario aggiornare il portale online.

Sul portale sono presenti le sole domande dichiarate ammissibili per l'Immediato Sostegno dall'istruttoria completata dalle Amministrazioni comunali.

Il portale è raggiungibile al seguente indirizzo: https://protciv.cfr.toscana.it/alluvione2025

Per evitare gli errori più comuni e per capire meglio come fare a rendicontare le spese segui i consigli sotto riportati:
Guida alla rendicontazione
- https://www.regione.toscana.it/documents/d/guest/guida_rimborsi_alluvione_no_logo-pdf
- https://www.youtube.com/watch?v=CXMBarHBSV0

Si consigli di tenersi costantemente aggiornato sul sito dedicato della Regione Toscana al link
https://www.regione.toscana.it/-/eccezionali-eventi-meteorologici-febbraio-marzo-2025

Per info è possibile contattare il numero del Centro Intercomunale di Protezione Civile Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa: 0571757242

 

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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