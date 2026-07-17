Empoli in stile Ottanta: arriva Johnson Righeira

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Anche piazza della Vittoria teatro del Luglio Empolese con il concerto a tema anni '80 con Johnson Righeira, per il terzo giovedì di eventi dopo Opera Camion (2 luglio) e ABBA Lover (9 luglio). In tante e tanti hanno cantato al ritmo di 'Vamos a la playa', 'L'estate sta finendo' e 'No tengo dinero', per vivere una serata insieme nel centro di Empoli.

Ricordiamo che tutti i martedì e i giovedì di luglio i negozi del Giro sono aperti in serata per lo shopping al chiar di luna in questo periodo di saldi. Ad accompagnare i visitatori, le installazioni di Luminaria Art Light e le proiezioni d'autore sui palazzi storici di piazza Farinata a cura di Camilla Falsini.

Il prossimo concerto in piazza a ingresso libero e gratuito si terrà giovedì 23 luglio, alle 21, in piazza Farinata degli Uberti con I Musici di Francesco Guccini: una carrellata dei successi del Maestro Guccini eseguiti da chi lo ha accompagnato negli anni nelle sue tournée.

 

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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