Empoli non dimentica le vittime del 24 luglio 1944

Una città ben salda alle sue origini, profonde, alla sua identità. Alla sua storia. Ogni anno ci ritroviamo per ricordare i 29 concittadini che furono uccisi per rappresaglia dalle truppe naziste il 24 luglio 1944. Solo un unico sopravvissuto che riuscì a scappare, Arturo Passerotti.
La cerimonia di commemorazione si terrà venerdì 24 luglio 2026: alle 9.30 sarà celebrata la santa messa nella chiesa della Collegiata di Sant’Andrea in suffragio ai caduti; poi si formerà un corteo che raggiungerà piazza XXIV Luglio, alle 10.30, dove verrà deposta una corona d’alloro al Monumento e lì interverrà il sindaco del Comune di Empoli, Alessio Mantellassi.
I NOMI DELLE VITTIME - Questi sono i nomi delle vittime dell’eccidio del 24 luglio 1944 scolpiti sulla lapide in loro ricordo per non dimenticare mai: Bagnoli Luigi 61 anni, Bargigli Bruno Mario 22 anni, Bartolini Guido 28 anni, Bitossi Arduino 60 anni, Boldrini Orlando 64 anni, Capecchi Pietro 50 anni, Cerbioni Bruno 18 anni, Cerbioni Francesco 66 anni, Cerbioni Giulio 28 anni, Chelini Gaspero 46 anni, Chelini Gino 52 anni, Ciampi Giuseppe 55 anni, Ciampi Pietro 48 anni, Ciampi Virgilio 51 anni, Cianti Giulio 55 anni, Gimignani Pasquale 55 anni, Gori Corrado 64 anni, Martini Giulio 66 anni, Martini Pietro 59 anni, Morelli Dario Gino 56 anni, Nucci Palmiro 56 anni, Padovani Gaspero 78 anni, Parri Alfredo 34 anni, Parrini Antonio 56 anni, Peruzzi Carlo 62 anni, Piccini Gino 48 anni, Pucci Alfredo 51 anni, Taddei Gino 38 anni, Vizzone Domenico 45 anni.
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
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