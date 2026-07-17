Farmacie di turno dal 17 luglio al 24 luglio

CAPRAIA E LIMITE

da venerdì 17 luglio dalle 20:00 al 24 luglio alle 20:00

Farmacia Medri - Via Buozzi, 24 Limite S/Arno - tel. 0571-57023

EMPOLI

da venerdì 17 luglio dalle 20:00 al 24 luglio alle 20:00

Farmacia Comunale n°2 - Via R. Sanzio, 199 int. 18 c/o Centro*Empoli - tel. 0571-83549

FUCECCHIO

da venerdì 17 luglio dalle 20:00 al 24 luglio alle 20:00

Farmacia Comunale - Via Sanminiatese 18 (località San Pierino) - tel. 0571 261373

Farmacia in appoggio:

sabato 18 e domenica 19 luglio dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Serafini - Via G.Nelli 23 - tel. 0571 20027

SANTA MARIA A MONTE

da venerdì 17 luglio dalle 20:00 al 24 luglio alle 20:00

Farmacia Falchi – Via Provinciale Francesca, 532 (località Montecalvoli) – tel. 0587-748021

CERTALDO

da venerdì 17 luglio dalle 20:00 al 24 luglio alle 20:00

Farmacia Fiano – Via Firenze, 85 – tel. 0571-669019 E 330-731123

Farmacia in appoggio:

sabato 18 e domenica 19 luglio dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacie Riunite Certaldo 1 – P.zza Boccaccio, 46 – tel. 0571-668150

CASTELFIORENTINO

da venerdì 17 luglio dalle 20:00 al 24 luglio alle 20:00

Farmacia Comunale 1 – Via C. Ridolfi, 2 – tel. 0571-64013

Farmacia in appoggio:

sabato 18 e domenica 19 luglio dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Nova Montespertoli – Viale Giacomo Matteotti, 33 Montespertoli – tel. 0571-609926

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.