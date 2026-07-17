Festa de L'Unità di Fucecchio in partenza: programma e ospiti del 2026

Da domani, sabato 18 luglio, a domenica 9 agosto, Fucecchio torna a essere il centro del dibattito politico e sociale con l’edizione 2026 della Festa de L’Unità che si terrà nei consueti spazi nella zona del palazzetto in via Fucecchiello. Tre settimane di incontri, presentazioni di libri, confronti sulle grandi tematiche nazionali e approfondimenti locali: la Festa si conferma un appuntamento irrinunciabile per la comunità, un luogo dove la politica incontra le persone, le istituzioni e le sfide del presente.

Il programma, fitto e vario, spazierà dalla difesa del territorio e della sanità pubblica, fino ai diritti civili e alla geopolitica internazionale, con un occhio attento alle prospettive in vista delle elezioni politiche 2027. Tra gli ospiti di rilievo nazionale che animeranno i dibattiti, si segnalano il senatore e capogruppo PD al Senato Francesco Boccia, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, Dario Nardella, Alessio Spinelli, l’assessora Regionale Monia Monni, il senatore Dario Parrini e l’onorevole Arturo Scotto.

A fare da collante a questa edizione è, come sempre, il lavoro instancabile dei volontari. Raffaella Castaldo, segretaria del PD Fucecchio, sottolinea l’importanza di questo momento: "La Festa de L’Unità è, prima di tutto, il risultato della passione e della dedizione dei nostri volontari. Senza il loro impegno quotidiano, discreto e prezioso, non sarebbe possibile trasformare questo spazio in un laboratorio di idee. Sono loro il vero cuore pulsante del Partito Democratico: persone che scelgono di dedicare il proprio tempo per costruire una comunità migliore. A loro va il nostro grazie più sincero". Castaldo prosegue poi tracciando l’indicazione politica della kermesse: "Quest'anno la Festa de l'Unità ha un valore politico particolare. Sarà il luogo in cui racconteremo ciò che stiamo costruendo a Fucecchio e, allo stesso tempo, affronteremo le sfide che attendono il nostro territorio e il Paese. Dalla sanità con Monia Monni al rilancio del distretto della moda, dalle infrastrutture alla Pace, fino al futuro delle istituzioni democratiche, vogliamo offrire occasioni di confronto vero, con amministratori, rappresentanti delle istituzioni e ospiti di rilievo nazionale. Crediamo che la vera politica abbia il dovere di governare con serietà dove amministra e di costruire, con la stessa forza, un'alternativa credibile per il futuro del Paese. È questo lo spirito con cui abbiamo costruito la nostra Festa de l'Unità".

Nel programma della Festa molti importanti appuntamenti: il 21 luglio focus sul rischio idrogeologico insieme a Bernard Dika e alla sindaca di Fucecchio Emma Donnini. Mercoledì 22 luglio spazio al dibattito internazionale con l’onorevole Arturo Scotto che presenta il suo libro “In viaggio per Gaza” intervistato dal giornalista Giuseppe Pino. Sabato 25 incontro con Daria Kryukov, rifugiata politica russa della associazione dei Russi Liberi in Italia; domenica 26 luglio con l'incontro tra la Giunta comunale e i cittadini. Mercoledì 29 luglio Brenda Barnini, consigliera regionale e presidente della seconda commissione sviluppo economico e rurale interverrà nel dibattito "Nel cuore della moda – lavoro – manifattura e sviluppo economico", giovedì 30 luglio il senatore e capogruppo PD Francesco Boccia parlerà del percorso verso le elezioni politiche 2027; focus sul Partito democratico il 1 agosto nell’incontro Perché sei del PD? con vari relatori fra cui Maurizio Cei, segretario Federazione Empolese Valdelsa e Raffaella Castaldo, segretaria PD Fucecchio. Il 4 agosto è previsto un importante incontro sulla sanità pubblica e in particolare sulle nuove Case di Comunità con l’assessora regionale Monia Monni, Enrico Sostegni, già Presidente della commissione regionale sanità, Franco Doni, direttore Società della salute Empolese Valdarno Valdelsa, Giuditta Giunti, direttrice Società della salute Fiorentino e Fabio Gargani, vicesindaco del Comune di Fucecchio. Mercoledì 5 alle 19: aperitivo con l’europarlamentare Dario Nardella e Alessio Spinelli, già sindaco di Fucecchio. Il 7 agosto il senatore Dario Parrini interverrà sul tema della democrazia e dei rischi legati alle riforme elettorali e per chiudere in bellezza il 9 agosto ospite il presidente Eugenio Giani.

Tutte le sere in funzione ristorante e bar. Per essere aggiornati sul programma della festa basta seguire le pagine social del Partito democratico di Fucecchio.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

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