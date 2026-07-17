Festa de l'Unità, il programma al Parco Roosvelt a Castelfiorentino

Fino a domenica 26 luglio a Castelfiorentino, al Parco Roosevelt, c’è la Festa de l'Unità, giunta quest'anno alla sua 77ª edizione.

I primi giorni sono trascorsi all’insegna di politica, cultura, musica, sport, socialità e buona cucina, e anche l’ultima settimana non sarà da meno.

Nel programma segnaliamo alcuni degli eventi principali: lunedì 20 luglio alle 21:30 – "Connettere il territorio", dove si affronta il tema delle infrastrutture in Valdelsa: strade, trasporto pubblico, collegamenti e investimenti che porteranno grandi cambiamenti in positivo nelle vite di chi abita e lavora in questo territorio. Un'occasione per capire cosa c'è in cantiere a livello regionale e locale. Parteciperanno al dibattito la sindaca Francesca Giannì, la consigliera regionale PD Brenda Barnini e l'assessore regionale Filippo Boni.

Altra data da segnare sul calendario giovedì 23 luglio alle 21:30 incontro sul tema "Il campo largo" iniziativa con il senatore PD Dario Parrini, Francesco Casini, consigliere regionale IV, Massimo Marconcini, direttivo AVS Empoli e Luca Rossi Romanelli, consigliere regionale M5S. Un confronto aperto tra le forze del centrosinistra su come costruire un'alleanza vera, capace di parlare al Paese e di governare insieme. Dalle differenze ai punti in comune, in vista delle prossime sfide elettorali.

Infine sabato 25 luglio alle 21:30 "Babbo non mammo", incontro sul tema della riforma dei congedi parentali come leva per una genitorialità davvero paritaria, per il lavoro delle donne e per il benessere delle famiglie.Partecipano Serena Spinelli, consigliera regionale, Arianna Maggiali, direttrice della SOC Ostetricia professionale dell’AUSL Toscana centro, Marta Longaresi, assessora Pari opportunità del Comune di Castelfiorentino, Letizia Baroncelli, psicoterapeuta e operatrice CAM.Coordina Daria Isolani, conferenza Donne democratiche Empolese Valdelsa.

Prima del dibattito ci sarà la cena organizzata dalle Donne Democratiche dell’Empolese Valdelsa.

La festa si chiuderà domenica 26 luglio con il consueto spettacolo pirotecnico.

Ristorante e pizzeria in funzione tutte le sere, per prenotarsi chiamare il 3534439717.

Non mancheranno i celebri bomboloni e i gelati.

A fare da filo conduttore alle molte serate ci sarà la Rota della Fortuna: l'immancabile gioco che regala emozioni a grandi e piccini. Basta far girare la ruota per tentare la sorte e provare a portare a casa uno dei tanti premi in palio, in un momento di allegria che è ormai un piccolo rito della nostra Festa.

Il programma

Sabato 18 luglio — ore 21:30

Doppia presentazione letteraria: Marco Vichi presenta «È di te che si parla» e Leonardo Gori presenta «I girasoli di Odessa».

A seguire, Rota della Fortuna e ballo liscio.

Domenica 19 luglio — ore 21:00

Proiezione di Spagna-Argentina, finale dei Mondiali sul maxischermo, per vivere insieme l'emozione della grande partita. Spazio anche alla Rota della Fortuna.

Lunedì 20 luglio — ore 21:30

Iniziativa sulle infrastrutture con la sindaca Francesca Giannì, la consigliera regionale PD Brenda Barnini e l'assessore regionale Filippo Boni.

Martedì 21 luglio — ore 22:00

Prima serata di Silent Disco!

Ospiteremo i bambini saharawi «piccoli ambasciatori di pace» con l'associazione Hurrìa e, in concomitanza, la dimostrazione del gruppo di karate della Polisportiva Il Giglio.

In programma anche la seconda serata dedicata ai giochi da tavolo.

Mercoledì 22 luglio — ore 21:30 (letteratura) / 22:00 (musica)

Seconda serata di Silent Disco e serata di ballo Country presso la pista da ballo Auser: lezioni gratuite di ballo ed esibizioni, adatte a tutti, anche ai principianti.

Spazio, inoltre, alla presentazione letteraria con Francesca Silvestre, che presenta «Storie bumbare».

Giovedì 23 luglio — ore 21:30

Il confronto con gli esponenti del campo largo: iniziativa con il senatore PD Dario Parrini, Francesco Casini (consigliere regionale IV), Massimo Marconcini (direttivo AVS Empoli) e Luca Rossi Romanelli (consigliere regionale M5S).

Nel corso della serata, la dimostrazione del gruppo di atletica della Polisportiva Il Giglio.

Venerdì 24 luglio — ore 21:30

Il triatleta e osteopata Niccolò Pace di Osteolab presenta il libro «Volevo essere un eroe».

Torna la serata dedicata all'arte dello scatto con il gruppo fotografico Giglio Rosso.

Spazio anche alla Rota della Fortuna.

Sabato 25 luglio

Rota della Fortuna e serata di ballo liscio.

ore 21:30 "Babbo non mammo"

Perché un padre che sta con i figli non è "un aiuto" ma un genitore: parliamo insieme della rivoluzione che potrebbe portare una vera riforma dei congedi parentali come leva per una genitorialità davvero paritaria, per il lavoro delle donne e per il benessere delle famiglie

Domenica 26 luglio — ore 22:00

Gran finale con la serata musicale di Dj Woods e l'ultima Rota della Fortuna dell'edizione.

A chiudere la 77ª Festa de l'Unità, come da tradizione, i grandi fuochi di fine festa.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

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