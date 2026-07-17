Finisce con lo scooter in un canalone, ferito 75enne

Un 75enne è rimasto ferito all'Isola d'Elba dopo essere finito fuori strada. L'uomo con il proprio scooter è finito in un canalone ed è precipitato per circa tre metri nella vegetazione. L'incidente è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 16 luglio, in località Malpasso, vicino Capoliveri (Livorno).

Il ferito è rimasto cosciente e ha riportato un trauma cranico e diverse contusioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 insieme a una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Portoferraio e l'elicottero Pegaso che lo ha trasportato all'ospedale di Livorno. Sul posto anche la polizia locale di Capoliveri e i carabinieri.

Notizie correlate