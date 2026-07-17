Fucecchio piange la scomparsa di Gabriele Drago, imprenditore e contradaiolo

Questa mattina Fucecchio si è svegliata con la dolorosa notizia di una perdita che ha colpito profondamente la comunità. È scomparso prematuramente all'età di 48 anni Gabriele Drago, imprenditore nella zona del cuoio, grande appassionato di Palio e del Gioco del Ponte di Pisa, a cui partecipava e che in queste ore lo ricordano, aggiungendosi alla pioggia di dediche che ha inondato i social. Da quanto si apprende, da circa un anno Drago era stato colpito da una grave malattia. Nelle scorse ore è venuto a mancare, circondato dall'affetto della sua famiglia.

Fucecchiese doc, condivideva un'azienda nel settore conciario con il fratello Gianluca, presidente di Aquateam Nuoto Cuoio. L'associazione sportiva esprime il proprio cordoglio: "In questo momento di grande tristezza, tutta la famiglia della Asd Aquateam Nuoto Cuoio si stringe con affetto intorno a Gianluca e ai suoi familiari, esprimendo le più sentite condoglianze e la nostra sincera vicinanza. Ci uniamo al loro dolore con un pensiero e un abbraccio, custodendo nel cuore il valore dell'amicizia e della solidarietà che ci uniscono".

Apprezzato e molto conosciuto sul territorio non solo del Cuoio, ma anche del Pisano per il suo legame con gli eventi tradizionali della comunità, in molti ricordano la sua attiva partecipazione alle iniziative del paese. Una su tutte il Palio: "Gabriele era uno di noi" scrivono dalla Contrada Porta Bernarda. "Cresciuto anche lui come molti di noi nella sede di Via della Nardella è stato attivo contradaiolo rossonero per tanti anni, dando sempre il suo prezioso contributo. Il regalo più grande ce l’ha fatto donando e trasmettendo l’amore per la nostra Contrada a Promise, suo figlio, oggi membro del Gruppo Musici. In questo momento di grande sconforto, il nostro pensiero va a Promise, a Gianluca, ad Annamaria e a tutta la famiglia Drago".

Tanti i messaggi anche dal mondo che gravita intorno al Gioco del Ponte di Pisa: "Oggi la Magistratura del Sant’Antonio si stringe attorno alla famiglia di Gabriele Drago per esprimere il proprio cordoglio per questa dolorosa perdita" scrivono dalla squadra, in cui Drago era stato Combattente partecipando come atleta alla storica rievocazione, "la Magistratura del Sant’Antonio perde un membro della sua famiglia, un amico, un fratello. Una persona che aveva sempre il sorriso e che tutti noi porteremo per sempre nei nostri cuori. Ciao Drago, grazie di tutto". "La magistratura di Calci - si legge in un altro post - porge le sue più sentite Condoglianze alla famiglia, ai suoi amici e alla Nobile Magistratura del Sant'Antonio. Ciao Gabriele. Ciao Combattente". "Ci sono notizie che colpiscono al cuore, oggi la Parte di Mezzogiorno piange la scomparsa di un suo combattente, un fratello della Magistratura Sant'Antonio" scrivono dalla fazione del Gioco del Ponte. "​Il Generale Sergio Mantuano, il Luogotenente Cristiano Toto Scarpellini e tutto il Comando di Mezzogiorno, a nome di tutta la parte Australe esprimono il più profondo e sentito cordoglio alla famiglia di Gabriele Drago e a tutta la Magistratura di Sant'Antonio. ​Oggi ci stringiamo in un abbraccio silenzioso ma immenso e ci uniamo al dolore dei suoi cari e dei suoi compagni di squadra. La terra ti sia lieve, Gabriele".

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