Furti di champagne nei supermercati tra Toscana, Umbria e Lazio: tre arresti

Tre persone sono state arrestate con un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'ambito di un'indagine su una serie di furti di champagne, liquori e altri prodotti nei supermercati di Toscana, Umbria e Lazio.

I provvedimenti, disposti dalla magistratura di Rieti, sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Cortona, con il supporto dei militari di Frascati e del personale della polizia penitenziaria di Rieti. Gli arrestati sono tutti di nazionalità romena.

L'inchiesta è nata nell'aprile scorso dopo l'arresto in flagranza, a Camucia di Cortona, di due uomini trovati in possesso di merce appena sottratta, tra cui bottiglie di champagne, liquori, prodotti per l'igiene personale ed elettrodomestici.

Gli accertamenti successivi avrebbero permesso agli investigatori di identificare anche un terzo presunto componente del gruppo. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i tre, già conosciuti dalle forze dell'ordine, avrebbero preso di mira diversi punti vendita appartenenti alla stessa catena di supermercati, concentrando l'attenzione soprattutto su champagne e bevande alcoliche di pregio.

L'indagine ha quindi portato alla richiesta e all'esecuzione delle misure cautelari emesse dall'autorità giudiziaria di Rieti.

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