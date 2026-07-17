Missione in Uzbekistan, Giani ha incontrato il presidente Mirziyoyev

E’ positivo il bilancio della missione istituzionale della Regione Toscana in Uzbekistan, che si è conclusa mercoledì scorso. Atto finale è stato l’incontro, nel Palazzo presidenziale della capitale Tashkent, tra il presidente della Repubblica uzbeka Shavkat Mirziyoyev e il presidente della Toscana Eugenio Giani, accompagnato dalla delegazione regionale.

Al centro del dialogo l'ulteriore sviluppo del partenariato strategico uzbeko-italiano, principalmente nei settori commerciale, economico, degli investimenti e culturale-umanitario. Particolare attenzione è stata dedicata all'ampliamento della cooperazione interregionale.

È stata espressa soddisfazione per la crescente intensità dei contatti bilaterali e per il costante aumento dei principali indicatori di cooperazione, a partire dagli scambi commerciali che sono aumentati del 25% dall'inizio dell'anno. In Uzbekistan si stanno realizzando con successo progetti che coinvolgono importanti aziende italiane nei settori della metallurgia, dell'energia, dell'agricoltura, dell'industria chimica e in altri ambiti.

Giani e Mirziyoyev hanno sottolineato i secolari vincoli storici e culturali che legano l'Uzbekistan e la Toscana. Durante l'epoca della Via della Seta, Firenze e le antiche città dell'Uzbekistan intrattenevano intensi scambi commerciali, mentre la corte dell'emiro Tamerlano accoglieva mercanti e diplomatici fiorentini.

"L'incontro con il presidente della Repubblica dell'Uzbekistan ed i successivi bilaterali con il ministro per gli investimenti e l'industria ed il vice-ministro per gli affari esteri, hanno rappresentato momenti istituzionali determinanti per avviare una collaborazione su diversi fronti. Ho colto nelle parole del Presidente Mirziyoyev interesse per la Toscana, dalla cultura, alla sanità alle nostre imprese, e sono certo che lavorando insieme alla sua Amministrazione, alle rispettive Ambasciate, potremo generare ricadute positive in entrambi i territori."

Oggi, una sede distaccata dell'Università di Pisa opera con successo a Tashkent ed il presidente Giani ha poi consegnato i diplomi di laurea ai primi studenti laureati. Un'azienda commerciale di prodotti tessili uzbeki ha sede a Prato, così come alcune imprese toscane già operano in Uzbekistan. Nel 2024, la Galleria degli Uffizi di Firenze aveva ospitato una mostra di arte d'avanguardia uzbeka.

Da parte uzbeka è stato inoltre rilevato un notevole potenziale per l'ampliamento della cooperazione con la Regione Toscana nei settori tessile, della pelletteria, alimentare e della gioielleria, nonché nell'edilizia, nell'istruzione, nella cultura e nel turismo. Grande apprezzamento è stato espresso anche per lo sviluppo dei rapporti di partenariato e per l’accordo di cooperazione tra la Toscana e la Regione di Bukhara firmato dai presidenti Giani e Zaripov.

A seguito dell'incontro, è stato raggiunto un accordo sulla preparazione e l'adozione di una tabella di marcia comune per l'attuazione di nuovi progetti e iniziative volti ad ampliare la cooperazione tra la Toscana e le regioni dell'Uzbekistan.

Fonte: Regione Toscana

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