'HoStress', lo spettacolo in piazza Gramsci

La scelta di portare fuori il teatro, ha dato, ancora una volta, ottimi risultati. La rassegna “Teatro al Popolo- Teatro fuori dal teatro” organizzata dalla Fondazione Teatro del Popolo, con la direzione artistica di Giallo Mare Minimal Teatro e in stretta collaborazione con la Banca Cambiano 1884 e l’Ente Cambiano e il Comune di Castelfiorentino, è stata apprezzata dal pubblico per l’idea certo, ma soprattutto per i contenuti. Prima Stefano Santomauro e poi Anna Meacci, hanno animato le calde serate di Castelfiorentino con spettacoli esilaranti e capaci di suggerire riflessioni.

Lunedì 20 luglio alle ore 21,30, in Piazza Gramsci, è in programma per la regia di Rita Pelusio, “HoStress”, con Cikale Comic Vocal Trio.

Grazie a loro tutto sarà più semplice. Sempre sorridenti e desiderose di dare indicazioni su come comportarsi nei diversi contesti, preparano il pubblico ad essere educato e rispettoso dell’ambiente e del prossimo senza rinunciare a un tocco di irriverente follia.

Dirompenti, armoniose e piene di sorprese, hanno una colonna sonora per ogni occasione.

Attraverso i brani più famosi del rock e del pop, le HoStress catturano il pubblico.

Lo spettacolo è a ingresso gratuito. Si ricorda che è prevista l’apertura straordinaria del Caffè del Teatro e che, in caso di maltempo, lo spettacolo si terrà all’interno del Teatro del Popolo.

Fonte: Ufficio Stampa

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