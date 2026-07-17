'HoStress', lo spettacolo in piazza Gramsci

Cultura Castelfiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile

La scelta di portare fuori il teatro, ha dato, ancora una volta, ottimi risultati. La rassegna “Teatro al Popolo- Teatro fuori dal teatro” organizzata dalla Fondazione Teatro del Popolo, con la direzione artistica di Giallo Mare Minimal Teatro e in stretta collaborazione con la Banca Cambiano 1884 e l’Ente Cambiano e il Comune di Castelfiorentino, è stata apprezzata dal pubblico per l’idea certo, ma soprattutto per i contenuti. Prima Stefano Santomauro e poi Anna Meacci, hanno animato le calde serate di Castelfiorentino con spettacoli esilaranti e capaci di suggerire riflessioni.

Lunedì 20 luglio alle ore 21,30, in Piazza Gramsci, è in programma per la regia di Rita Pelusio, “HoStress”, con Cikale Comic Vocal Trio.

Grazie a loro tutto sarà più semplice. Sempre sorridenti e desiderose di dare indicazioni su come comportarsi nei diversi contesti, preparano il pubblico ad essere educato e rispettoso dell’ambiente e del prossimo senza rinunciare a un tocco di irriverente follia.
Dirompenti, armoniose e piene di sorprese, hanno una colonna sonora per ogni occasione.
Attraverso i brani più famosi del rock e del pop, le HoStress catturano il pubblico.

Lo spettacolo è a ingresso gratuito. Si ricorda che è prevista l’apertura straordinaria del Caffè del Teatro e che, in caso di maltempo, lo spettacolo si terrà all’interno del Teatro del Popolo.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate

Castelfiorentino
Cultura
6 Luglio 2026

A Castelfiorentino torna 'L'Ora d'Aria': quattro serate di teatro fino al 30 luglio

Le illusioni di un uomo che nonostante il peso degli anni si lascia andare a un corteggiamento galante, mettendo a rischio la sua vita coniugale. E’ questa la trama di [...]

Castelfiorentino
Cultura
2 Luglio 2026

BE.GO. Music Academy 2026: al via la quinta edizione tra formazione, produzione e masterclass

Torna per il quinto anno la BE.GO. Music Academy, ideata e diretta dal Maestro Diego Calvetti, produttore musicale, autore, manager e direttore d’orchestra. L’Academy rivolta a giovani artisti, autori ed interpreti,  si terrà dal 7 all’11 ottobre 2026, presso il Platinum Studio [...]

Castelfiorentino
Cultura
25 Giugno 2026

Tre spettacoli a Castelfiorentino per 'Teatro al Popolo, teatro fuori dal teatro'

Archiviata una stagione teatrale che ha sapientemente unito qualità e quantità, la Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino propone per l’ottavo anno consecutivo una rassegna teatrale estiva che anche stavolta si annuncia [...]



Tutte le notizie di Castelfiorentino

<< Indietro

torna a inizio pagina