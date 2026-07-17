Il Centro Commerciale naturale di Orentano ha un nuovo direttivo, Stefano Barghini è il presidente

Il nuovo presidente del Centro Commerciale Naturale delle frazioni di Castelfranco di Sotto, composte da Orentano, Villa Campanile e Galleno è Stefano Barghini, dopo l'elezione del consiglio direttivo da parte dell'assemblea che a questo punto conta ben 49 iscritti, quasi la totalità degli esercizi aperti nelle frazioni, con un vero picco storico di adesioni, il consiglio ha eletto Stefano Barghini presidente, Matthias Sommer vicepresidente, Sara Petri, segretaria e Gino Carmignani cassiere. Gli altri membri del consiglio sono 5, Stefano Del Sarto, Daniele Cangini, Attilio Ficini, Luca Geraci e Pietro Ruglioni.

Un'elezione dove la rappresentanza delle attività vocate alla ricezione turistica è significativa visti anche i numeri di questo settore che proprio in questi giorni come annunciato dal comune a seguito della pubblicazione dello studio Simurg Ricerche, si conferma un ambito trainante e in crescita per l'economia della frazioni con numeri di tutto rispetto che oggi arrivano a oltre 13mila arrivi dall'estero con una permanenza media di circa 6 giorni.

“Un settore quello turistico – spiega il presidente - che anche in questo luglio 2026 si è confermato importante e strategico, per l'economia della frazioni. Come presidente del Ccn ci tengo a sottolinearlo, perché di fatto il turista che arriva e permane sul territorio di Castelfranco per circa 6 giorni, rappresenta un volano economico importante per tutti gli operatori. Spero che questo influenzi in maniera positiva anche le altre realtà presenti, che indirettamente possono trarre vantaggio dall’aumento degli arrivi di stranieri, che sostano a lungo e 'vivono' il territorio”.

“Se riusciamo a fare squadra, - continua Barghini - collegarci e collaborare il più possibile sarà un vantaggio per ogni singola attività imprenditoriale e per tutta la comunità. L’ obiettivo di questo direttivo sarà quello di valorizzare al meglio la nostra realtà territoriale e le attività che vi operano, in collaborazione con tutte le associazioni già molto attive nelle frazioni, valorizzando ancora di più le tipicità gastronomiche e non solo del territorio.”

“Pensiamo – spiega il presidente del Ccn - alle Cerbaie e ai suoi sentieri naturali, e chissà magari allo sviluppo di una bella pista ciclabile e pedonale che colleghi in sicurezza le frazioni tra loro, offrendo percorsi naturali godibili e nello stesso tempo facilitando il collegamento con altri comuni come Altopascio e soprattutto con la nostra preziosa via Francigena. Il consiglio si augura di 'andare avanti su questa strada' per il bene degli associati del Ccn e di tutto il territorio. Il Centro Commerciale Naturale delle Frazioni di Castelfranco di Sotto è nato il 22 gennaio 2014 con lo scopo di rappresentare, tutelare, valorizzare e incentivare le imprese associate. Sarò nostro obiettivo riqualificare e promuove il commercio e le altre attività imprenditoriali operanti nelle frazioni di Castelfranco di Sotto (PI) partecipando a bandi di finanziamento e collaborando con enti pubblici e privati e altre associazioni del territorio”.

Questo direttivo per altro nasce anche con l'attenzione istituzionale dell'amministrazione comunale visto che il sindaco Fabio Mini, l'assessore al commercio Pino Calò e gli assessori Davide Bartoli e Nicola Sgueo avevano presenziato su invito degli stessi associati alla riunione che ha eletto il consiglio direttivo.

“In quell'occasione - dice il primo cittadino Mini - ho incontrato tantissimi imprenditori e commercianti e sono rimasto colpito dalla loro voglia di rilanciare il territorio in cui vivono e lavorano. A loro ho portato il saluto dell'amministrazione comunale e la vicinanza, affinché il comune possa essere un valido supporto, nei limiti del nostro raggio di azione, ai loro progetti di rilancio delle frazioni. Il turismo sicuramente è una risorsa nuova per il nostro comune, che in passato aveva dato segni di importanti potenzialità, ma che negli ultimi anni ha assunto caratteristiche interessanti. Sicuramente in questo le frazioni sono aiutate dal territorio delle Cerbaie che le circonda e dalla posizione baricentrica tra Firenze, Pisa, Lucca e Pistoia. Credo che sia altrettanto significativo il fatto che sulle frazioni non solo arrivano dall'estero oltre 13mila turisti ogni anno, ma che anche via sia anche un fetta seppur più esigua, ma importante di turismo italiano”.

Fonte: Ufficio Stampa

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