In bici per 900 km, Montaione accoglie la gemellata Montmerle-sur-Saône

Il Comune di Montaione è lieto di invitare la cittadinanza ad accogliere, sabato 18 luglio alle ore 19 in Piazza della Repubblica, il gruppo di ciclisti provenienti dalla città gemellata di Montmerle-sur-Saône (Francia), protagonisti di una straordinaria impresa sportiva e di amicizia. Una decina di componenti del Comitato per il Gemellaggio francese hanno affrontato un viaggio di circa 900 chilometri in bicicletta, per la durata di dodici giorni, attraversando la Francia e l’Italia per raggiungere Montaione, rinnovando così lo storico legame che unisce le due comunità.

L’iniziativa rappresenta molto più di una sfida sportiva: è un forte messaggio di amicizia, collaborazione e fratellanza tra i popoli, valori che da anni caratterizzano il gemellaggio tra Montaione e Montmerle-sur- Saône. Pedalata dopo pedalata, i partecipanti hanno voluto testimoniare come lo sport possa diventare un linguaggio universale capace di unire persone, territori e culture. L’Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini, le associazioni e le attività del centro storico a partecipare all’accoglienza, per riservare ai nostri amici francesi il caloroso benvenuto che contraddistingue la comunità montaionese.

L’appuntamento è quindi per sabato 18 luglio alle ore 19 in Piazza della Repubblica, dove i ciclisti saranno ricevuti ufficialmente dall’Amministrazione Comunale e dalla cittadinanza, dando così inizio a un nuovo momento di condivisione nell’ambito del gemellaggio tra le due città. Vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme l’arrivo dei nostri amici francesi e celebrare un viaggio che è simbolo di amicizia, impegno e spirito europeo.

Fonte: Comune di Montaione

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