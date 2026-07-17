In bici per 900 km, Montaione accoglie la gemellata Montmerle-sur-Saône

Attualità Montaione
Condividi su:
Leggi su mobile

Sabato 18 luglio l’arrivo in Piazza della Repubblica dei ciclisti della città francese

Il Comune di Montaione è lieto di invitare la cittadinanza ad accogliere, sabato 18 luglio alle ore 19 in Piazza della Repubblica, il gruppo di ciclisti provenienti dalla città gemellata di Montmerle-sur-Saône (Francia), protagonisti di una straordinaria impresa sportiva e di amicizia. Una decina di componenti del Comitato per il Gemellaggio francese hanno affrontato un viaggio di circa 900 chilometri in bicicletta, per la durata di dodici giorni, attraversando la Francia e l’Italia per raggiungere Montaione, rinnovando così lo storico legame che unisce le due comunità.

L’iniziativa rappresenta molto più di una sfida sportiva: è un forte messaggio di amicizia, collaborazione e fratellanza tra i popoli, valori che da anni caratterizzano il gemellaggio tra Montaione e Montmerle-sur- Saône. Pedalata dopo pedalata, i partecipanti hanno voluto testimoniare come lo sport possa diventare un linguaggio universale capace di unire persone, territori e culture. L’Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini, le associazioni e le attività del centro storico a partecipare all’accoglienza, per riservare ai nostri amici francesi il caloroso benvenuto che contraddistingue la comunità montaionese.

L’appuntamento è quindi per sabato 18 luglio alle ore 19 in Piazza della Repubblica, dove i ciclisti saranno ricevuti ufficialmente dall’Amministrazione Comunale e dalla cittadinanza, dando così inizio a un nuovo momento di condivisione nell’ambito del gemellaggio tra le due città. Vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme l’arrivo dei nostri amici francesi e celebrare un viaggio che è simbolo di amicizia, impegno e spirito europeo.

Fonte: Comune di Montaione

Notizie correlate

Empoli
Attualità
8 Luglio 2026

Dall'Empolese Valdelsa al trionfo nel Chianti: Nico Cannella vince il primo premio assoluto al Gaiole Wine Contest 2026

Nico Cannella, residente ad Empoli ed originario di Montaione, appassionato di vino e blind tasting, ha conquistato il primo premio assoluto al Gaiole Wine Contest 2026 (degustazione alla cieca), tenutosi lunedì 6 Luglio, [...]

San Miniato
Attualità
7 Luglio 2026

Colline Sanminiatesi, 30 Comuni uniti nel nome del tartufo: "Vogliamo diventare le Langhe della Toscana"

Dalle 'intese' ai fatti. Prende formalmente forma il progetto delle 'Colline San Miniatesi' il territorio diffuso nel cuore della Toscana, composto da 30 Comuni, che intende promuoversi in modo unitario attraverso [...]

Montaione
Attualità
6 Luglio 2026

Montaione, torna Il Paesaggio Ritrovato con 'Viaggio nelle Pènere 26'

Sabato 18 luglio 2026 prosegue il programma escursionistico Il Paesaggio Ritrovato, l'iniziativa dedicata alla scoperta delle bellezze naturali e paesaggistiche di Montaione e dei suoi dintorni. L'appuntamento di luglio è [...]



Tutte le notizie di Montaione

<< Indietro

torna a inizio pagina