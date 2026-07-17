Interruzione idrica per lavori di Acque a Vinci

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Vinci, il giorno martedì 21 luglio, dalle ore 8.30 alle ore 12, si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica nelle vie Beneventi, Ripalta e Valinardi.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a mercoledì 22 luglio, con le stesse modalità.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa

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