LuisaViaRoma, accordo al tavolo regionale: cassa per riorganizzazione per il rilancio

Economia e Lavoro Firenze
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Il brand LuisaViaRoma, dopo l’affitto del ramo di azienda concesso dal Tribunale alla newco Lvr Srl, apre una nuova fase con l’accordo sottoscritto ieri al tavolo regionale per la cassa per riorganizzazione, l’ammortizzatore che accompagnerà e sosterrà il processo di rilancio dello storico brand fiorentino.

Come spiega Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani, “Con questo passaggio si conclude la prima fase della messa in sicurezza per il percorso di rilancio di questo gigante dell’e-commerce della moda, che occupa direttamente quasi 200 lavoratrici e lavoratori, cui si aggiungono quasi 200 altri impegnati nella logistica. È un percorso di rilancio anche all’insegna della garanzia della piena occupazione, in quanto la nuova realtà imprenditoriale ha accolto la richiesta della Regione, che ha inteso raccogliere le istanze dei lavoratori e dei sindacati, impegnandosi ad assumere tutti gli addetti di LuisaViaRoma, cosa che poi ha fatto. Adesso toccherà all’azienda predisporre un vero e proprio rilancio; comunque il tavolo regionale resta aperto per monitorare questi prossimi passaggi”.

Fonte: Regione Toscana

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