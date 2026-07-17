Scontro tra moto e camion, muore 35enne sull'Amiata

Cronaca Santa Fiora
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Un 35enne ha perso la vita in un incidente sull'Amiata nel tardo pomeriggio di giovedì 16 luglio. Si chiamava Maicol Bernardini, era di Arcidosso (Grosseto). Era in sella alla sua moto tra Santa Fiora e Bagnore, l'incidente è avvenuto in località San Bastiano.

Non è ancora chiara la dinamica ma pare che la moto si sia scontrata con un camion, i due mezzi procedevano da direzioni opposte. Sul posto sono arrivati i carabinieri assieme ai sanitari inviati dal 118, ma non c'è stato niente da fare.

Bernardini aveva compiuto 35 anni da poco, lavorava nel campo della meccanica. Lascia la madre e tutta la comunità che lo sta piangendo in queste ore.

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