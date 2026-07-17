Massimo Ceccherini, un amico dona 300mila euro e cancella i debiti di gioco

Un debito da circa un milione e 400mila euro accumulato negli anni, poi la richiesta al Tribunale di Firenze di accedere al 'concordato minore con assuntore' e l'intervento di un amico che ha versato 300mila euro per contribuire al pagamento dei creditori. Si chiude così la vicenda economica di Massimo Ceccherini, che ha ottenuto l'approvazione del piano di rientro da parte del giudice e affronterà la parte residua del debito attraverso versamenti concordati. Ceccherini contribuirà versando 500 euro al mese per quattro anni nei confronti dell'Erario.

La procedura scelta dall'artista, il cosiddetto concordato minore con assuntore, consente a chi si trova in una condizione di sovra-indebitamento di proporre una soluzione ai creditori attraverso il sostegno economico di un soggetto terzo.

Nell'accogliere la richiesta, il giudice Cristian Soscia della quinta sezione civile del Tribunale di Firenze ha valutato anche il percorso personale intrapreso da Ceccherini e la volontà di affrontare il problema della dipendenza dal gioco, per la quale avrebbe intrapreso un percorso di cura presso il SerD di Pistoia.

Secondo il provvedimento, inoltre, la situazione di difficoltà economica non sarebbe stata determinata da colpa grave, malafede o frode, ma da una condizione clinica documentata che avrebbe inciso sulla capacità di autodeterminazione nelle scelte finanziarie.

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