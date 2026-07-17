Maxi operazione della polizia a Firenze: identificate oltre 800 persone, 4 arresti

Una vasta operazione della polizia di Stato a Firenze nelle ultime ore ha portato all'identificazione di oltre 800 persone, 4 arresti, 6 denunce a vario titolo, 3 ordini di allontanamento, 1 espulsione. Questo il bilancio del blitz scattato dalle 18 di ieri: la maxi operazione "alto impatto" ha passato al setaccio tutta l’area della Stazione Ferroviaria di Santa Maria Novella e le maggiori piazze del centro cittadino, tra le quali anche San Jacopino, Arco di San Pierino, Santa Croce e San Lorenzo. Il servizio, con controlli serrati nelle zone centrali della città, è stato disposto e organizzato con specifici tavoli tecnici in via Zara.

Chiuse tutte le direttrici, spiega in una nota la Questura, è partito il controllo e l’identificazione dei presenti nella zona, che hanno portato anche a 3 provvedimenti di allontanamento dalla zona a vigilanza rafforzata del centro storico. Qui sono state identificate 239 persone, di cui 182 cittadini di origine straniera. Tra le persone fermate, due cittadine bosniache sono state arrestate per furto aggravato di un cellulare, carte di credito e documenti d’identità, un cittadino gambiano è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente e un cittadino marocchino è stato arrestato poiché è risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati in materia di stupefacente.

Durante i controlli registrata un’aggressione nei pressi della Stazione Santa Maria Novella: il personale è intervenuto bloccando un soggetto che a seguito di una lite aveva appena ferito con un coltello un cittadino senegalese, ricorso a cure mediche. L’autore è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria. Sono state inoltre denunciate 6 persone per reati relativi a resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e porto di oggetti atti ad offendere, per ricettazione, per violazione delle norme in materia di immigrazione e 2 per violazione del foglio di via dal Comune di Firenze. Gli agenti hanno inoltre sequestrato alcune dosi di sostanza stupefacente e segnalato due persone per uso personale.

La Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Firenze ha emesso 30 misure di prevenzione, di cui sono 12 fogli di via obbligatori, 8 avvisi orali, 6 Daspo Urbani, un divieto di accesso ai locali pubblici e 3 ordini di allontanamento. La Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Firenze ha controllato 2 sale scommesse e 3 pubblici esercizi di somministrazione bevande, rilevando una violazione amministrativa segnalata all’Asl competente.

L’operazione è stata condotta con l’ausilio del drone della Polizia di Stato, per il monitoraggio dall’alto dell’area con l’impiego delle unità cinofile antidroga e i motociclisti. Supporto anche dal Reparto Prevenzione Crimine, del Reparto Mobile di Firenze e del personale della Polizia Ferroviaria, quest’ultimo per un mirato potenziamento dei servizi di vigilanza presso la Stazione Santa Maria Novella, dove sono state identificate 582 persone, di cui oltre 200 cittadini extracomunitari. Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato un cittadino albanese, in quanto irregolare sul territorio nazionale: il soggetto è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Firenze dove, al termine degli accertamenti di competenza, gli è stato notificato decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Firenze. Nei suoi confronti è stata applicata la misura alternativa al trattenimento presso il CPR, consistente nel ritiro del passaporto e nell’obbligo di presentazione presso l’Ufficio Immigrazione, in attesa di rimpatrio. Sono state emesse, inoltre, due sanzioni amministrative per violazione dei divieti previsti in ambito ferroviario e due ordini di allontanamento.

Ad integrare il dispositivo di sicurezza messo in atto sono intervenuti anche gli agenti del nucleo Poltramvia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, istituito di recente, che, agendo in sinergia con gli altri equipaggi impegnati, hanno proceduto alla bonifica delle banchine delle fermate della tramvia Fortezza, Alamanni e Valfonda che insistono lungo la Stazione di Santa Maria Novella. "Una specifica attività quella dei "controlli straordinari" - aggiungono dalla Questura - che si affianca a quella di controllo del territorio che viene svolta h24 in ogni zona della città e che si fonda proprio sul coordinamento e la sinergia tra tutti i vari uffici della Polizia di Stato. L’operazione di controlli "ad alto impatto" sarà replicata nei prossimi giorni con analoghe modalità in altre aree a rischio".

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