Montelupo, materiale della fibra ottica in strada: scatta la sanzione del Comune

Prosegue l'attività di controllo del Comune di Montelupo Fiorentino sui cantieri per la realizzazione della rete in fibra ottica.

Nei giorni scorsi, a seguito di una segnalazione del Servizio SUAP, la Polizia Municipale è intervenuta in via dell'Artigianato, all'altezza di via Arti e Mestieri, dove ha accertato un'occupazione abusiva di suolo pubblico dovuta al deposito di materiali di cantiere riconducibili ai lavori eseguiti da imprese che stanno effettuando la posa della fibra ottica nel comune di Montelupo Fiorentino.

Gli agenti hanno contestato la violazione e disposto il ripristino dello stato dei luoghi.

L'intervento rientra in un'attività di monitoraggio più ampia che il Comune sta portando avanti sui cantieri della fibra ottica. Nei giorni scorsi sono stati effettuati ulteriori verbali anche nelle località Botinaccio, via Maremmana e via Gramsci, per analoghe irregolarità riscontrate durante i controlli.

Già nel 2024 l'Amministrazione comunale era intervenuta nei confronti delle imprese incaricate dei lavori della fibra ottica, sanzionando il mancato rispetto delle prescrizioni relative alla gestione dei cantieri e ai ripristini stradali. L'obiettivo rimane quello di garantire che interventi importanti per lo sviluppo delle infrastrutture digitali vengano realizzati nel pieno rispetto delle norme, della sicurezza e del decoro degli spazi pubblici.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino

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