Nominato Edoardo Fanucci nuovo commissario di ARTEA

Il presidente della giunta regionale, Eugenio Giani, ha firmato il decreto con il quale conferisce l’incarico - con decorrenza immediata - di commissario per l’espletamento delle funzioni di direttore dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) ad Edoardo Fanucci. Contestualmente, è stata disposta la revoca dell’incarico precedentemente affidato a Fabio Cacioli.

La nomina di Fanucci giunge in un momento di transizione per l’Agenzia. Il provvedimento si è reso necessario per garantire la continuità amministrativa e la piena operatività di ARTEA, sciogliendo il doppio incarico che gravava sul precedente commissario, il quale svolge anche le funzioni di direttore della direzione attività produttive della giunta regionale.

“Desidero esprimere il mio più vivo ringraziamento a Fabio Cacioli per il prezioso lavoro svolto in questi mesi e per aver assicurato la necessaria regolarità gestionale all’Agenzia in un momento complesso”, ha dichiarato il presidente Giani. “Allo stesso tempo, sono certo che Edoardo Fanucci saprà raccogliere questa importante eredità. La sua comprovata esperienza e professionalità rappresenta una garanzia per il sistema agricolo toscano e per le migliaia di imprese che da ARTEA dipendono”.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

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