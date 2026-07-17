Nuova settimana di eventi per 'Un’estate da Leggenda'

Prosegue la programmazione di “Un’estate da Leggenda” con tanti appuntamenti molto partecipati: a Palazzo Leggenda, nei parchi, nelle piazze della città e anche sotto le stelle.

Una nuova settimana è alle porte in via Paladini e nella biblioteca delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, ci sarà ‘Sensi di gioco’, da martedì 21 a venerdì 24 luglio 2026: il 21 luglio, dalle 10.30 alle 11.30 appuntamento con il gruppo di lettura a Palazzo! Le storie non si leggono soltanto: si ascoltano, si osservano, si assaporano e si immaginano con tutti i sensi (da 11 a 14 anni); mercoledì 22 luglio, dalle 10.30 alle 12, Creatività Digitale con ‘Vedo non vedo’. Con la tavoletta grafica si scopriranno nuovi trucchetti, tra livelli visibili, opacità dei pennelli e chi più ne ha più ne metta (Da 7 a 10 anni).

Giovedì 23 luglio, dalle 10.30 alle 12, spazio a ‘Dal libro al fare’, tra pagine da esplorare e piccole sfide da risolvere, saranno messi alla prova sensi e curiosità (Da 3 a 6 anni); venerdì 24 luglio, dalle 10.30 alle 11.30, Nati per leggere a Palazzo Leggenda con I Cinque Superpoteri! Quali sono i vostri cinque superpoteri? Si potranno scoprire osservando libri che profumano di magia (Da 18 a 36 mesi).

Ecco come prenotarsi agli appuntamenti della mattina: 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

Dalla Torre dei Righi al parco di Serravalle con le letture dei pomeriggi d’estate: lunedì 20 luglio, alle 17.30, appuntamento ai giardini davanti all’Ecopark di Ponte a Elsa (via Dino Caponi).

Tutti i giovedì, invece, dalle 17 alle 20, letture, laboratori e punto prestito con ‘La biblioteca a Serravalle’ fino a settembre (pausa dall’11 al 24 agosto), mentre tutti i venerdì di luglio dalle 17 alle 19, la biblioteca vi aspetta in piazza Madonna della Quiete per letture e tanti giochi per divertirsi insieme. Gli appuntamenti nei parchi e nelle piazze sono a ingresso libero.

E si arriva ‘sotto le stelle’: dalle 18 alle 23 Aperibiblio. A Palazzo Leggenda per un piacevole intermezzo prima della cena. Tutti i mercoledì di luglio, dalle 18 alle 20, attività di letture animate e laboratori creativi a sorpresa. Il 22 luglio, alle 21.30 ci sarà ‘La grande regata d’estate’. In rotta verso l’estate ognuno con la propria barchetta a gonfie vele navigherà, a mare aperto fino al porto delle meraviglie. Le attività del mercoledì sera sono a ingresso libero senza prenotazione.

Un saluto di buone vacanze arriva dal gruppo Sferruzza Sferruzza che tornerà a fine agosto.

Orario estivo di luglio: a Palazzo Leggenda fino al 31 luglio, apertura da martedì a venerdì in orario 9-13 e il mercoledì anche dalle 18 alle 23; la ‘Fucini’, a luglio, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 19 e sabato dalle 9 alle 13.

Per tutte le informazioni sul programma di Palazzo Leggenda, ecco dove cliccare: https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/unestate-da-leggenda-2026/

E per tutti gli orari estivi consultare il link: https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/gli-orari-estivi-della-fucini-e-di-palazzo-leggenda/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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