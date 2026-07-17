Tensione in piazza Gramsci a Castelfiorentino, uomo in ospedale dopo colluttazione

Cronaca Castelfiorentino
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La persona è stata ferita, forse con un'arma da taglio, riportando traumi sul corpo e sugli arti. Trasportata in ospedale in codice giallo

Una serata di tensione quella vissuta giovedì 16 luglio in piazza Gramsci a Castelfiorentino. Una lite tra alcune persone è terminata con una colluttazione che ha coinvolto almeno due persone, una delle quali è finita in ospedale.

Non sono ancora chiare le motivazioni della lite, né la dinamica della colluttazione. I soccorsi poco dopo le 21 perché due persone si sono scontrate nel centro di Castelfiorentino, alcuni testimoni riferiscono di aver visto un'arma da taglio, ma la circostanza è ancora da confermare. L'uomo ferito avrebbe perso del sangue in strada.

La persona ferita ha riportato traumi sul corpo e sugli arti, per questo è stata portata in codice giallo in pronto soccorso a Empoli. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Misericordia di Montaione.

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