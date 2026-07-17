Pietro Cantini confermato nell'Abc Solettificio Manetti

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Undici anni in prima squadra, di cui gli ultimi tre con la fascia di capitano. La prima certezza della nuova Abc Solettificio Manetti porta un nome e un cognome importanti: Pietro Cantini. Sarà ancora lui, dunque, il simbolo di questa Abc: una colonna portante sia dentro che fuori dal campo, che si appresta a portare centimetri ed intensità in mezzo all’area al nuovo corso targato Alberto Tonfoni.

“Sono molto contento di questa conferma – dichiara Pietro -, inizio la mia undicesima stagione in prima squadra e la terza da capitano. Ovviamente sono motivato e carico, a maggior ragione dopo la sconfitta in finale dello scorso anno. Ma sono anche consapevole delle sfide e delle insidie che si nascondono dietro al campionato di serie C: sarà fondamentale avere continuità e creare fin da subito una chimica importante come gruppo. Al riguardo, ci tengo a ringraziare i compagni che non saranno più con noi il prossimo anno: atleti, ma soprattutto amici, con i quali abbiamo instaurato un ottimo rapporto che sicuramente proseguirà fuori dal campo”.

Ala grande classe ’99, castellano doc e figlio d’arte, al PalaBetti muove i primi passi nel minibasket, per poi completare tutto il percorso nel settore giovanile fino all’esordio in prima squadra. Una maglia che non abbandonerà mai, accompagnando l’avventura dell’Abc in serie C e serie B, fino a raccogliere due anni fa la fascia di capitano. Un’avventura che oggi giunge all’undicesimo capitolo, per un simbolo divenuto ormai una vera e propria bandiera gialloblu.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

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