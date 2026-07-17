Pietro Cantini confermato nell'Abc Solettificio Manetti

Undici anni in prima squadra, di cui gli ultimi tre con la fascia di capitano. La prima certezza della nuova Abc Solettificio Manetti porta un nome e un cognome importanti: Pietro Cantini. Sarà ancora lui, dunque, il simbolo di questa Abc: una colonna portante sia dentro che fuori dal campo, che si appresta a portare centimetri ed intensità in mezzo all’area al nuovo corso targato Alberto Tonfoni.

“Sono molto contento di questa conferma – dichiara Pietro -, inizio la mia undicesima stagione in prima squadra e la terza da capitano. Ovviamente sono motivato e carico, a maggior ragione dopo la sconfitta in finale dello scorso anno. Ma sono anche consapevole delle sfide e delle insidie che si nascondono dietro al campionato di serie C: sarà fondamentale avere continuità e creare fin da subito una chimica importante come gruppo. Al riguardo, ci tengo a ringraziare i compagni che non saranno più con noi il prossimo anno: atleti, ma soprattutto amici, con i quali abbiamo instaurato un ottimo rapporto che sicuramente proseguirà fuori dal campo”.

Ala grande classe ’99, castellano doc e figlio d’arte, al PalaBetti muove i primi passi nel minibasket, per poi completare tutto il percorso nel settore giovanile fino all’esordio in prima squadra. Una maglia che non abbandonerà mai, accompagnando l’avventura dell’Abc in serie C e serie B, fino a raccogliere due anni fa la fascia di capitano. Un’avventura che oggi giunge all’undicesimo capitolo, per un simbolo divenuto ormai una vera e propria bandiera gialloblu.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

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