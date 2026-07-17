Rifiuti abbandonati in via Umbria, Oliveri: "La discarica è cresciuta esponenzialmente"

"Cari amici santacrocesi, Vorrei portare alla vostra attenzione una questione di grande rilevanza per la nostra comunità. Ho recentemente pubblicato due foto scattate in via Umbria, un'area del nostro Comune che meritava maggiore attenzione. Nella prima immagine, il sindaco Roberto Giannoni il 3 giugno si vanta sulla sua pagina personale di facebook di aver fatto rimuovere tre auto abbandonate, affermando che "prosegue senza sosta la rimozione dei veicoli abbandonati sul nostro territorio". Tuttavia, mentre i veicoli sono stati rimossi, la situazione in via Umbria è purtroppo cambiata in peggio", Così in una lettera, diffusa alla stampa, il consigliere comunale Enzo Oliveri in merito all'abbandono di rifiuti sulla strada nella zona industriale.

"La discarica presente in quella via, già visibile il 3 giugno, è cresciuta esponenzialmente, arrivando a estendersi per circa 20 metri. Chiedo pertanto al Sindaco: perché non pubblica una foto che documenti la situazione attuale, magari accompagnata da un messaggio del tipo: “PROSEGUE SENZA SOSTA LA RIMOZIONE DELLE DISCARICHE PRESENTI SUL NOSTRO TERRITORIO”?

È inaccettabile che da almeno 14 giorni questa discarica, contenente anche pancali di pelli maleodoranti, rimanga irrisolta in particolar modo in queste giornate caldissime. Ricordiamo che il Sindaco ha la responsabilità della salute pubblica nel nostro territorio. È fondamentale che si agisca tempestivamente per la rimozione di tali rifiuti per garantire un ambiente sano e sicuro per tutti noi.

In qualità di consigliere comunale, invito il sindaco a prendere seri provvedimenti per affrontare questa problematica e a comunicare in modo trasparente con la cittadinanza riguardo agli interventi in programma. La salute e il decoro del nostro Comune devono essere una priorità".

ASMA, capogruppo del gruppo consiliare “ASMA Next”

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