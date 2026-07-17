San Miniato rende omaggio alle vittime dell'Eccidio del Duomo

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(foto gonews.it)

San Miniato si prepara a commemorare una delle pagine più dolorose della propria storia. Mercoledì 22 luglio la città renderà omaggio alle 55 vittime dell'Eccidio del Duomo, avvenuto il 22 luglio 1944, con una cerimonia che unirà istituzioni, autorità religiose e cittadinanza in un momento di raccoglimento e memoria.

L'iniziativa è promossa dal Comune di San Miniato e dalla Diocesi di San Miniato, con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Pisa, per rinnovare il ricordo delle vittime e tramandare alle nuove generazioni i valori della memoria, della pace e della convivenza civile.

Le celebrazioni prenderanno il via alle 10, quando il suono delle campane ricorderà l'istante esatto dell'esplosione. A seguire, presso i Loggiati di San Domenico, si terrà la deposizione della corona d'alloro alle Lapidi dell'Eccidio.

Alle 10.20, al MuMe – Museo della Memoria, si svolgerà la cerimonia civile con i saluti delle autorità, dalla quale prenderà avvio il corteo commemorativo diretto verso Piazza del Duomo. Alle 11.15 è prevista la deposizione della corona d'alloro al Monumento dedicato alle Vittime, mentre alle ore 11.30, nella Cattedrale di Santa Maria Assunta e San Genesio, sarà celebrata la Santa Messa di Suffragio.

La commemorazione rappresenta un momento di profonda partecipazione per l'intera comunità di San Miniato, chiamata ogni anno a rendere omaggio alle 55 vittime dell'eccidio e a riaffermare il valore della memoria storica come fondamento di una cultura di pace.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

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