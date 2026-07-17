Scabbia nella Rsa Villa Solaria di Sesto Fiorentino, Proges: "Situazione costantemente monitorata"

La cooperativa sociale Proges interviene sui 14 casi di scabbia registrati tra ospiti e operatori della Rsa Villa Solaria di Sesto Fiorentino, assicurando che la situazione è sotto controllo e seguita in collaborazione con le autorità sanitarie.

In una nota, la cooperativa spiega che "la situazione è costantemente monitorata insieme ai servizi sanitari competenti, che seguono l'evoluzione del caso e verificano l'efficacia delle misure adottate per la gestione della situazione e la tutela degli ospiti e degli operatori". Proges ribadisce inoltre il proprio impegno nel garantire la sicurezza delle persone accolte nella struttura e del personale, operando nel rispetto delle indicazioni delle autorità competenti.

La cooperativa ricostruisce anche le fasi iniziali della vicenda, precisando che il primo caso è stato riscontrato venerdì 10 luglio. "Fin dal riscontro del primo caso, avvenuto venerdì 10 luglio, sono stati informati i medici curanti degli ospiti coinvolti e le autorità sanitarie competenti", si legge nella nota.

Successivamente, i responsabili del Servizio di igiene pubblica hanno effettuato un sopralluogo nella struttura per verificare la situazione e fornire le procedure necessarie al contenimento del contagio e alla prevenzione di ulteriori casi.

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