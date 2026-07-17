Scabbia nella Rsa Villa Solaria di Sesto Fiorentino, Proges: "Situazione costantemente monitorata"

Cronaca Sesto Fiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile

Quattordici i casi accertati tra ospiti e operatori. La cooperativa assicura il rispetto delle indicazioni delle autorità sanitarie

La cooperativa sociale Proges interviene sui 14 casi di scabbia registrati tra ospiti e operatori della Rsa Villa Solaria di Sesto Fiorentino, assicurando che la situazione è sotto controllo e seguita in collaborazione con le autorità sanitarie.

In una nota, la cooperativa spiega che "la situazione è costantemente monitorata insieme ai servizi sanitari competenti, che seguono l'evoluzione del caso e verificano l'efficacia delle misure adottate per la gestione della situazione e la tutela degli ospiti e degli operatori". Proges ribadisce inoltre il proprio impegno nel garantire la sicurezza delle persone accolte nella struttura e del personale, operando nel rispetto delle indicazioni delle autorità competenti.

La cooperativa ricostruisce anche le fasi iniziali della vicenda, precisando che il primo caso è stato riscontrato venerdì 10 luglio. "Fin dal riscontro del primo caso, avvenuto venerdì 10 luglio, sono stati informati i medici curanti degli ospiti coinvolti e le autorità sanitarie competenti", si legge nella nota.

Successivamente, i responsabili del Servizio di igiene pubblica hanno effettuato un sopralluogo nella struttura per verificare la situazione e fornire le procedure necessarie al contenimento del contagio e alla prevenzione di ulteriori casi.

Notizie correlate

Sesto Fiorentino
Cronaca
14 Luglio 2026

Quattordici casi di scabbia in una Rsa di Sesto Fiorentino

Sono stati notificati all’Igiene Pubblica di Asl Toscana Centro, 14 casi di scabbia relativi agli ospiti della Rsa “Villa Solaria” con sede a Sesto Fiorentino. Le notifiche sono arrivate dai [...]

Sesto Fiorentino
Cronaca
13 Luglio 2026

Morto sul lavoro a Sesto Fiorentino: domani sciopero e presidio

Dopo il tragico infortunio mortale nel cantiere di Via Lucchese a Sesto Fiorentino, chiediamo verità, giustizia e un impegno concreto per fermare la strage nei luoghi di lavoro. E' in [...]

Sesto Fiorentino
Cronaca
12 Luglio 2026

Morto sul lavoro a Sesto Fiorentino, sciopero dei sindacati

Dopo la morte sul lavoro dell’operaio di 48 anni deceduto in un cantiere di Sesto Fiorentino mentre era impegnato nelle lavorazioni di pavimentazione di un capannone industriale, Feneal Uil, Filca [...]



Tutte le notizie di Sesto Fiorentino

<< Indietro

torna a inizio pagina