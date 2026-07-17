Lutto per mister Silvio Baldini, è scomparsa la figlia Valentina

Un dramma ha colpito la famiglia di Silvio Baldini, ex allenatore dell'Empoli e ct ad interim della Nazionale. All'età di trenta anni è scomparsa Valentina Baldini, la figlia dell'allenatore. La famiglia Baldini è originaria di Massa, nel nord della Toscana.

Affetta dalla nascita da una grave forma di tetraparesi spastica, Valentina Baldini era stata citata nella biografia del tecnico che l'aveva definita "una bambina di 4 anni nel corpo di una donna". Aveva parlato anche del forte amore che lo legava alla figlia.

Molte società in cui ha militato Silvio Baldini stanno facendo le condoglianze a lui, alla moglie Paola e a tutta la famiglia.

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