Soccorsi alla stazione di Pontremoli due giovani con segni di ustioni

Un 17enne e un 19enne la notte scorsa sono stati soccorsi alla stazione di Pontremoli, i due presentavano segni di ustioni dopo una folgorazione, in particolare su testa e arti.

I due, secondo quanto riferito al momento dai soccorritori, avrebbero raccontato di essersi semplicemente appoggiati a un palo della luce nel tragitto da un locale in cui erano stati per la serata e la stazione. I due dovevano tornare nella provincia di Parma, dove risiedono.

Per capire come è avvenuta questa folgorazione accertamenti in corso da parte delle forze dell'ordine insieme ai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenute l'automedica di Pontremoli e ambulanze della Pubblica Assistenza di Zeri e della Misericordia di Pontremoli.

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