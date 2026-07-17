SS67 a Fibbiana, Anas proroga la chiusura di una settimana

Un'ordinanza emessa da Anas nella giornata di ieri 16 luglio, ha disposto la proroga della chiusura della Strada Statale 67 fino al 24 luglio.
La proroga si rende necessaria per consentire il completamento dei lavori di realizzazione dello svincolo di Fibbiana, che garantirà l'accesso al nuovo ponte di collegamento tra Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite, oltre che degli interventi sui sottoservizi.
La chiusura al traffico del tratto della Strada Statale 67 compreso tra via dell’Industria e via Citerna. Restano confermati i percorsi alternativi già individuati.
Percorsi alternativi
Veicoli provenienti da Empoli
La SS67 è interrotta all'altezza di via dell'Industria. I veicoli devono:
immettersi in via dell'Industria;
proseguire in via del Lavoro;
rientrare sulla SS67 all'altezza di via Citerna.
Veicoli provenienti da Montelupo Fiorentino
La SS67 è interrotta all'altezza di via delle Pratella.
Per tutta la durata dei lavori, via delle Pratella rimane a senso unico in direzione via del Lavoro.
I veicoli devono:
percorrere via delle Pratella;
proseguire in via del Lavoro;
imboccare via dell'Industria;
reimmettersi sulla SS67.
Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa
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