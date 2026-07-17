SS67 a Fibbiana, Anas proroga la chiusura di una settimana

Attualità Montelupo Fiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile

Un'ordinanza emessa da Anas nella giornata di ieri 16 luglio, ha disposto la proroga della chiusura della Strada Statale 67 fino al 24 luglio.

La proroga si rende necessaria per consentire il completamento dei lavori di realizzazione dello svincolo di Fibbiana, che garantirà l'accesso al nuovo ponte di collegamento tra Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite, oltre che degli interventi sui sottoservizi.

La chiusura al traffico del tratto della Strada Statale 67 compreso tra via dell’Industria e via Citerna. Restano confermati i percorsi alternativi già individuati.

Percorsi alternativi

Veicoli provenienti da Empoli
La SS67 è interrotta all'altezza di via dell'Industria. I veicoli devono:

immettersi in via dell'Industria;
proseguire in via del Lavoro;
rientrare sulla SS67 all'altezza di via Citerna.

Veicoli provenienti da Montelupo Fiorentino
La SS67 è interrotta all'altezza di via delle Pratella.

Per tutta la durata dei lavori, via delle Pratella rimane a senso unico in direzione via del Lavoro.

I veicoli devono:

percorrere via delle Pratella;
proseguire in via del Lavoro;
imboccare via dell'Industria;
reimmettersi sulla SS67.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

Notizie correlate

Montelupo Fiorentino
Attualità
17 Luglio 2026

Cèramica 2026, pubblicato il bando per la ricerca di sponsor

Oltre 1.180.000 visualizzazioni sulla sola pagina Facebook del Comune di Montelupo Fiorentino, servizi sulle principali emittenti televisive nazionali, tra cui Rai e Studio Aperto di Mediaset, ampio spazio sulla stampa locale e nazionale, l'attenzione di autorevoli [...]

Montelupo Fiorentino
Attualità
16 Luglio 2026

Al Museo della Ceramica di Montelupo visite guidate e aperitivi culturali anche d'estate

Unire la cultura, la bellezza delle collezioni ceramiche, al piacere di un buon aperitivo o di un brunch. È questa l’idea che ha portato alla realizzazione della rassegna “Estate al [...]

Montelupo Fiorentino
Attualità
14 Luglio 2026

Montelupo Fool Park, il festival torna con il secondo weekend di musica e spettacoli

5Archiviato un primo fine settimana che ha richiamato al Parco dell'Ambrogiana di Montelupo Fiorentino grande partecipazione tra concerti, spettacoli e momenti di incontro, Montelupo Fool Park è pronto a tornare [...]



Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino

<< Indietro

torna a inizio pagina