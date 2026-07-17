Stalking verso ragazzo disabile, sei giovani vanno a processo

Sei giovani sono stati rinviati a giudizio per stalking verso un ragazzo disabile. I sei erano tutti minorenni all'epoca dei fatti, tre di loro adesso sono maggiorenni. Secondo la Procura, le condotte persecutorie sarebbero andate avanti per molto tempo e avrebbero coinvolto molestie, intimidazioni e derisioni. La vittima è un giovane di Santa Maria a Monte.

I sei prendevano di mira il ragazzo alle fermate dei bus, sui mezzi pubblici e nei posti che frequentava o da cui passava abitualmente. Vengono contestati ai sei insulti legati alla disabilità e al carattere del giovane, peraltro talvolta inseguito per strada: secondo l'accusa - come riporta Il Tirreno - i giovani avrebbero messo paura al ragazzo dicendo di investirlo.

Sul caso erano intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Santa Maria a Monte. Durante l'udienza preliminare il tribunale per i minorenni di Firenze ha disposto il rinvio a giudizio per tutti gli imputati.

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