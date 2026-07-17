Alla Tenda della Pace una serata di letture, riflessioni e condivisione dedicata a Francesca Albanese

Mercoledì 22 luglio, alle ore 21.00, la Tenda della Pace di Empoli, in piazza della Vittoria, ospiterà un incontro dedicato all’ultimo libro di Francesca Albanese, La luce del risveglio. Dalla Palestina al mondo intero, un manifesto di resistenza e libertà.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di creare un momento di confronto a partire dai contenuti del libro. L'incontro non sarà una presentazione tradizionale, ma un percorso condiviso attraverso letture di brani scelti, riflessioni e momenti di dialogo.

Il filo conduttore della serata sarà rappresentato dalle nove parole che Francesca Albanese propone come strumenti capaci di dare forza alla pace e di indicare una strada

possibile in un tempo attraversato da guerre, violenze e profonde ingiustizie.

Come scrive l’autrice:

"L’unico ponte possibile tra l’incubo e il sogno, tra l’apocalisse e la luce del risveglio, sono proprio le azioni delle persone – di ciascuno di noi: persone di tutti i popoli e di tutte le età, chiamate ad agire come anticorpi sani di una società malata".

Al termine dell’incontro, i partecipanti si sposteranno presso la saletta del Vinegar, dove la serata proseguirà con altre letture, uno spazio di confronto libero e un momento conviviale.

L’iniziativa è promossa da Empoli per la Pace ed è aperta a tutta la cittadinanza.

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