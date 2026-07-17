Tpl su gomma: da Regione 3,55 milioni per coprire l'aumento inflattivo degli abbonamenti

Con un ulteriore contributo di 3,55 milioni di euro la Regione Toscana riuscirà a sostenere gli utenti del trasporto pubblico locale su gomma e le loro famiglie coprendo con degli appositi voucher l’aumento inflattivo delle tariffe dei titoli di viaggio, che scatterà dal prossimo 1° agosto.

Grazie alle nuove risorse regionali potranno usufruire del voucher tutti gli utenti che acquisteranno abbonamenti ed abbonamenti integrati ‘Pegaso’ annuali urbani ed extraurbani, ordinari e con riduzione Isee; annuali per studenti urbani ed extraurbani, ordinari e con riduzione Isee; trimestrali, anche in questo caso urbani ed extraurbani, ordinari e con riduzione Isee; mentre per quanto riguarda i mensili urbani ed extraurbani il voucher potrà essere richiesto solo per abbattere ancora di più il costo per chi rientra nelle agevolazioni Isee.

“Siamo risusciti a trovare ulteriori risorse – ha spiegato il presidente della Toscana Eugenio Giani – grazie alle quali la Regione potrà erogare a buona parte degli utenti abbonati al tpl su gomma dei voucher di importo pari all’incremento inflattivo. E’ un nuovo sforzo che compiamo per sostenere quanto più possibile gli abbonati, senza gravare su altri enti. Questa misura si aggiunge al contributo di 12 milioni già stanziato per annullare gli aumenti tariffari sul ferro e contenere quelli sulla gomma. Comprendo le difficoltà dei cittadini e degli enti locali, ma la Regione ha dato e sta dando il massimo contributo possibile”.

La notizia è stata data nell’ambito della Conferenza permanente sul tpl, che si è tenuta questa mattina a Palazzo Sacrati Strozzi, sede della Presidenza della Regione Toscana, alla presenza del presidente Giani, dell’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni, dei delegati dell’Anci e di sindaci e presidenti di Provincia provenienti da tutta la regione.

“Con questa ulteriore forma di sostegno – ha detto l’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni - di fatto sterilizziamo l’aumento tariffario per la maggior parte delle forme di abbonamento. Dei 12 milioni destinati in precedenza al tpl sono circa 9 quelli utilizzati per ridurre dal 15% all’8% l’aumento tariffario imposto dal contratto di servizio, istituire la gratuità per tutti gli utenti under11 e le agevolazioni per gli utenti under26. Con queste nuove risorse andiamo a ridurre ancora l’incidenza sugli abbonati, partendo dagli abbonamenti più estesi nel tempo e da quelli rivolti alle fasce più deboli. Avremmo sinceramente voluto estendere il voucher a tutte le forme di abbonamento, ma nonostante il nostro massimo sforzo sono rimasti esclusi gli abbonamenti mensili non Isee, per intervenire sui quali sarebbe stato necessario un ulteriore aggravio di 2,2 milioni di euro”. “Ricordo – ha sottolineato Boni – che questa nuova forma di sostegno avverrà attraverso un voucher. A breve saranno definite e rese note le modalità per ottenerlo. Invito tutti a prestare la massima attenzione ai canali informativi della Regione per essere aggiornati su questo tema”.

Fonte: Regione Toscana

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