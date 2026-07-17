Trentasei candidature per la Presidenza dell'ASD Pecciolese: al via la fase di valutazione

Si è conclusa lo scorso 10 luglio la fase di presentazione delle candidature per l'individuazione del nuovo Presidente dell'ASD Pecciolese Calcio, promossa dalla società con il supporto del Comune di Peccioli.L'iniziativa ha raccolto 36 candidature, un risultato che conferma il forte interesse suscitato da un progetto innovativo nel panorama del calcio dilettantistico italiano. Tra le domande pervenute figurano numerosi profili altamente qualificati, provenienti anche da fuori provincia, con esperienze maturate in ambito sportivo, manageriale, imprenditoriale e associativo.Un esito che rappresenta un'importante risposta alla volontà della società di individuare una figura capace di guidare la Pecciolese con visione strategica, competenze organizzative e capacità di programmare il futuro.

Nel frattempo, l'attività della società non si è mai fermata. Il Consiglio Direttivo ha continuato a lavorare per garantire, in un periodo importante proprio per la programmazione, la piena operatività dell'ASD Pecciolese e porre le basi della prossima stagione sportiva, così da consentire al futuro Presidente di inserirsi in un percorso già avviato e contribuire fin da subito allo sviluppo del progetto.È stata inoltre costituita la Commissione di valutazione, composta da rappresentanti dell'ASD Pecciolese e dell'Amministrazione Comunale, che nei prossimi giorni procederà all'analisi approfondita di tutte le candidature pervenute.Pur nella consapevolezza della necessità di giungere in tempi brevi all'individuazione della nuova guida della società, così da avviare nel migliore dei modi la programmazione della stagione sportiva, la Commissione intende dedicare il tempo necessario a una valutazione attenta, approfondita e meritocratica dei profili, con l'obiettivo di individuare la soluzione più idonea per il futuro della Pecciolese.

Conclusa questa prima fase, saranno comunicati i successivi passaggi della procedura e le modalità con cui si arriverà all'individuazione del candidato che sarà successivamente sottoposto al Consiglio Direttivo dell'ASD Pecciolese per la nomina.L'elevato numero di candidature e il livello dei profili ricevuti rappresentano un segnale importante non solo per la società, ma anche per il percorso intrapreso insieme al Comune di Peccioli. Trentasei candidature per la guida di una società dilettantistica rappresentano un dato difficilmente riscontrabile nel panorama sportivo italiano e confermano l'interesse suscitato da un'iniziativa fondata su trasparenza, competenze e progettualità. Un percorso che rafforza la volontà condivisa di costruire un futuro sempre più solido per l'ASD Pecciolese e per lo sport del territorio.

17.07.2026

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