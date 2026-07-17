'Un Gelato per la Pace', torna l'iniziativa ideata a Pisa

Sabato 18 e domenica 19 luglio torna “Un Gelato per la Pace”, l’iniziativa solidale che coinvolgerà gelaterie artigianali in tutta Italia in una raccolta fondi a favore di Medici Senza Frontiere.

Per due giorni, scegliendo un gelato o una granita all’anguria nelle gelaterie aderenti, sarà possibile contribuire concretamente al sostegno delle attività medico-umanitarie che Medici Senza Frontiere porta avanti a favore della popolazione civile colpita dai conflitti in Medio Oriente.

L’iniziativa ideata da Gianfrancesco Cutelli della Gelateria De Coltelli di Pisa, lo scorso anno ha coinvolto oltre 240 gelaterie dalla Sicilia alla Finlandia, raccogliendo più di 58.000 euro destinati agli interventi umanitari di MSF.

Quest’anno l’appuntamento si rinnova e si svolgerà nell’arco di due giornate, in un contesto in cui l’attenzione mediatica si è progressivamente spostata altrove, ma le necessità della popolazione civile restano drammaticamente attuali.

“Di Gaza si parla molto meno rispetto a un anno fa, ma l’emergenza umanitaria non è finita” spiega Gianfrancesco. “Con Un Gelato per la Pace vogliamo ricordare che anche un gesto semplice e quotidiano può trasformarsi in un aiuto concreto per chi continua a vivere in condizioni estremamente difficili.”

Il simbolo dell’iniziativa sarà ancora una volta l’anguria, proposta sotto forma di gelato o granita. Un gusto fresco e immediatamente riconoscibile che, per un weekend, diventerà il filo conduttore di una grande mobilitazione collettiva fatta di solidarietà, partecipazione e attenzione verso chi ha più bisogno.

La lista completa delle gelaterie aderenti è disponibile sul sito:

www.msf.it/gelatoperlapace

Per chi non potrà raggiungere una delle gelaterie partecipanti sarà comunque possibile sostenere l’iniziativa attraverso una donazione diretta a Medici Senza Frontiere.

“Dietro ogni emergenza umanitaria ci sono persone che hanno bisogno di cure, protezione e assistenza” dichiara Laura Perrotta, direttrice raccolta fondi di MSF Italia. “Con questa iniziativa vogliamo ricordare che basta un gesto semplice come un gelato per mettersi dalla parte giusta, accanto a chi soffre”.

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