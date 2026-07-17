Use Computer Gross, confermato l'empolese Marini

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Si è messo in mostra soprattutto nell’ultima parte del campionato appena concluso dando un contributo importante allo splendido finale di stagione dell’Use Computer Gross e quindi si appresta a vivere un altro campionato di crescita costante. Giovanni Marini, classe 2007, è un altro prodotto del vivaio biancorosso destinato a diventare un punto fisso della squadra di Luca Valentino. La conferma di questo giovane empolese in grado di giocare sia fuori che dentro al pitturato si inserisce perfettamente nella filosofia del club biancorosso, da sempre focalizzato sulla valorizzazione dei migliori talenti del proprio vivaio e sul loro inserimento graduale nei campionati nazionali.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

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