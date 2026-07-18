82° anniversario della Liberazione di San Miniato: il 24 luglio le celebrazioni a Calenzano

Con una mattinata di commemorazioni a Calenzano, luogo simbolo della Resistenza sanminiatese, venerdì 24 luglio San Miniato celebrerà l'82° anniversario della Liberazione della città dal Nazifascismo.

Promosse dal Comune di San Miniato, in collaborazione con l’Anpi e con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Pisa, le celebrazioni rappresentano un momento di memoria condivisa, dedicato al ricordo dei Caduti della Battaglia di Calenzano e alla trasmissione dei valori della Resistenza alle nuove generazioni.

La scelta di Calenzano come luogo della commemorazione richiama uno degli episodi più significativi della Liberazione del territorio. Qui si combatté una delle battaglie decisive che vide contrapposti i reparti della 88ª Divisione di Fanteria Americana "Blue Devils" e quelli della 3ª Divisione Panzergrenadier tedesca, nel contesto degli scontri per lo sfondamento della linea difensiva nazista in Toscana. Quella battaglia rappresentò il preludio alla Liberazione di San Miniato, avvenuta il 24 luglio 1944, segnando un passaggio fondamentale nel percorso che avrebbe restituito libertà alla città e al suo territorio.

Il programma della mattinata si aprirà alle 9.00 con la Santa Messa nella Chiesa di Santa Lucia Vergine e Martire di Calenzano, celebrata da S.E. Mons.Giovanni Paccosi, Vescovo di San Miniato.

Alle ore 9.30 si terrà la commemorazione dei Caduti della Battaglia di Calenzano, con la deposizione della corona d'alloro alla Pietra Monumentale. A seguire la cerimonia civile conclusiva, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose.

Un'occasione per rinnovare il ricordo di quanti hanno sacrificato la propria vita per la libertà e per riaffermare il valore della memoria come patrimonio condiviso, da custodire e trasmettere alle nuove generazioni.

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