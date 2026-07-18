A Vitolini torna la Pastasciutta Antifascista: terza edizione tra memoria, lavoro e musica

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Vedrà la partecipazione di SUDD Cobas e dei rappresentanti del Collettivo di Fabbrica ex GKN. Accompagnamento musicale degli Arcambold

Sabato 25 luglio 2026, in Piazza del Popolo a Vitolini, torna la Pastasciutta Antifascista, giunta alla sua terza edizione.

L'iniziativa è organizzata dall'associazione Vitolinincircolo, con il patrocinio del Comune di Vinci e la collaborazione di ANPI – Sezione di Vinci, e si richiama alla pastasciutta offerta dalla famiglia Cervi alla popolazione di Campegine il 25 luglio 1943, dopo la caduta del fascismo.

La serata sarà dedicata alla memoria e ai valori dell'antifascismo, con uno spazio di confronto sulle battaglie per i diritti dei lavoratori. Parteciperanno infatti i rappresentanti di SUDD Cobas e del Collettivo di Fabbrica ex GKN.

Ad accompagnare la serata sarà anche la musica degli Arcambold, per un appuntamento che unirà memoria e impegno, socialità e partecipazione.

La Pastasciutta Antifascista è aperta a tutta la cittadinanza e unisce il momento conviviale alla memoria del 25 luglio 1943 e alle questioni sociali e del lavoro del presente.

Info e prenotazioni:

  • Martina: 338 5403441
  • Valeriana: 348 6508216

Fonte: Ufficio Stampa

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