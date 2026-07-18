ASD Ponteaegola, grande attesa per la cena di presentazione

C’è grandissimo fermento intorno alla neonata realtà calcistica, capace di riaccendere l'entusiasmo della comunità di San Miniato e non solo. La dirigenza: «Lavoriamo a un progetto solido e duraturo per riunire il paese intorno ai nostri colori».

Ponte a Egola (San Miniato), 17 luglio 2026 – Si preannuncia una partecipazione straordinaria per la cena di presentazione ufficiale dell’ASD Ponteaegola, in programma lunedì 20 luglio. L'evento, che segna il primo passo formale della neonata società calcistica, ha già registrato un boom di adesioni, confermando la grandissima curiosità e il forte attaccamento che questa nuova avventura sta suscitando sul territorio.

L’eco del progetto ha rapidamente superato i confini della frazione, richiamando l’attenzione di tantissimi concittadini dell'intero Comune di San Miniato e dei comuni limitrofi. Quello che si respira in queste ore è entusiasmo per il ritorno di una realtà sportiva che vuole rimettere al centro l'identità locale. Dietro l'entusiasmo della piazza c'è il lavoro silenzioso ma incessante di un gruppo dirigente serio e affiatato. La società sta lavorando con dedizione e costanza con un obiettivo chiaro: costruire un progetto sportivo duraturo nel tempo, capace di andare oltre il semplice risultato domenicale. La priorità assoluta è quella di creare un forte senso di appartenenza, offrendo una "casa sportiva" dove l'intero paese possa finalmente riunirsi e rispecchiarsi.

«La risposta della gente in vista della cena di lunedì ci riempie di orgoglio e ci dà una carica incredibile» – fanno sapere dalla dirigenza dell'ASD Ponteaegola. «Stiamo lavorando giorno e notte per strutturare una società solida, trasparente e con radici profonde nel territorio. Vogliamo che l'ASD Ponteaegola sia un patrimonio di tutta la comunità, un punto di aggregazione per le famiglie, i giovani e tutti gli appassionati. Questo è solo l'inizio di un percorso che vogliamo fare insieme, un passo alla volta».

La serata di lunedì 20 sarà l'occasione ideale per conoscere da vicino i volti dei protagonisti, lo staff tecnico e i primi dettagli operativi della stagione che sta per iniziare.

Fonte: ASD Ponte a Egola

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