Bimbo di due anni rischia di annegare in piscina: trasferito al Meyer

Cronaca Montignoso
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È successo a Montignoso, in provincia di Massa Carrara. Il piccolo è stato soccorso dai sanitari, che lo hanno stabilizzato, e portato in codice rosso all'ospedale Apuane. Successivamente è stato trasferito al Meyer di Firenze per ulteriori accertamenti

Paura a Montignoso, in provincia di Massa Carrara, dove un bambino di due anni ha rischiato di annegare nella piscina di un'abitazione privata. L'allarme è scattato intorno alle 11.40, quando alla centrale operativa del 118 è arrivata la richiesta di aiuto. Immediati i soccorsi dei sanitari, che lo hanno stabilizzato consentendogli di tornare a respirare in maniera autonoma. Il bambino è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Apuane, e trasferito per precauzione all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze con l'elisoccorso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti l'automedica di Massa e un'ambulanza della Croce Rossa di Massa.

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