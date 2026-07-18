Bimbo di due anni rischia di annegare in piscina: trasferito al Meyer

Paura a Montignoso, in provincia di Massa Carrara, dove un bambino di due anni ha rischiato di annegare nella piscina di un'abitazione privata. L'allarme è scattato intorno alle 11.40, quando alla centrale operativa del 118 è arrivata la richiesta di aiuto. Immediati i soccorsi dei sanitari, che lo hanno stabilizzato consentendogli di tornare a respirare in maniera autonoma. Il bambino è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Apuane, e trasferito per precauzione all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze con l'elisoccorso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti l'automedica di Massa e un'ambulanza della Croce Rossa di Massa.

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