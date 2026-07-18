Che spettacolo d'estate: al Torrione Stefano Fresi omaggia De Andrè

Una settimana ricca di eventi a cura di Giallo Mare Minimal Teatro, che si inseriscono in Che spettacolo di estate!, organizzato dal Comune di Empoli per l’estate empolese.

Martedì 21 luglio alle 18.00 Parco scenico propone al Parco Mariambini Gunteria soup di Art Klamauk uno spettacolo divertente e allegro di clown e giocoleria.

Alle 21.30 nel giardino delle mura a Pontorme Marlon Branda Show, un varietà-concerto esplosivo, dove la comicità fisica e verbale, accompagnata dalla musica dal vivo, spazia tra i vari ambiti della commedia teatrale.

Una banda senza direttore e direzione che cerca in tutti i modi di mantenere la rotta, ma la follia prende spesso il sopravvento e la musica non può far altro che adeguarsi!

Dissacrante, irriverente, coinvolgente; si ride dall’inizio alla fine in un ritmo vorticoso senza via di scampo.

Mercoledì 22 luglio alle 21.30 al Torrione di Santa Brigida “Dell’amore, della guerra e degli ultimi” uno spettacolo musicale messo in scena da Stefano Fresi e Cristiana Polegri., alla chitarra Stefano Profazi. Un pianoforte, un sassofono, una chitarra e due voci per raccontare Faber: le sue canzoni, i suoi pensieri, la sua visione del mondo e raccontarne l’attualità.

Un susseguirsi di canzoni, pensieri tratti dai diari di Faber e monologhi originali per affrontare questi grandi temi cari al grande cantautore.

Un viaggio tra amori finiti e rinascite, guerre lontane e interiori, voci dimenticate che chiedono ancora di essere ascoltate e ci hanno ricordato che ogni canzone può essere una preghiera, un grido o una carezza.

Per lo spettacolo di Stefano Fresi al Torrione di Santa Brigida la prevendita è in corso presso la sede di Giallo Mare Minimal Teatro (via P.Veronese 10, Empoli) oppure online sul sito Eventbrite, costo dei biglietti: € 15,00 / € 12.00 (ridotto soci Coop).

Giovedì 23 luglio alle 21.30 torna anche la rassegna Torrione kids, al Torrione di Santa Brigida di Empoli, con il quarto e ultimo spettacolo Storie nell’armadio di La Gru Teatro, con Oberdan Cesanelli, Stefano Leva e Lorenzo Palmieri.

Due attori, spaventati ma curiosi, si avvicinano a uno strano armadio comparso all’improvviso… che cosa ci sarà dentro? Vecchi costumi teatrali? Polverose parrucche? E cosa si nasconde nell’armadio di ogni bambino? Mostri, streghe, marmocchi dispettosi, draghi, principi, fate?

A causa di un lupo alquanto dispettoso, i due attori sono costretti ad aiutare le misteriose creature che si nascondo nell’armadio e a spaventare tutti i bambini presenti in sala. I protagonisti escono magicamente e prendono vita, in un esilarante carosello di storie vecchie e nuove che tentano di spaventare, ma fanno solo divertire.

Gran finale con un’esaltante battaglia di cuscini tra gli spettatori!

La rassegna Torrione Kids, dedicata alle famiglie, è realizzata da Giallo Mare Minimal teatro grazie al sostegno di Fondazione CR Firenze. Gli spettacoli di Torrione Kids rientrano tra le iniziative gratuite del programma La Fondazione per Te (fondazionecrfirenze.it/fondazioneperte/).

Gli spettacoli sono ad ingresso gratuito, escluso quello di Stefano Fresi del 22 luglio al Torrione.

Per informazioni si può telefonare a Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 o scrivere alla e-mail info@giallomare.it. Tutti gli aggiornamenti si possono trovare sulle pagine Facebook e Instagram di Giallo Mare Minimal Teatro.

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro

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