Consiglio comunale di Empoli: al centro sicurezza, rilancio del Giro, Porta Pisana, Keu, Taric e Cpr

Il Consiglio comunale di Empoli si riunirà giovedì 23 luglio 2026 alle 18 con eventuale prosecuzione alle 21. La seduta si terrà nella sala consiliare al primo piano del palazzo comunale di via Giuseppe del Papa, 41 e potrà essere seguita anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Ecco i punti all'ordine del giorno:

1 Comunicazioni del sindaco e della presidente del Consiglio

2 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli – Siamo Empoli su affidamento diretto relativo al progetto E-Dot per il monitoraggio ambientale nel Comune di Empoli

3 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli su sicurezza in città a seguito di raffica di furti nel maggio 2026

4 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia su situazione di degrado e incuria nell’area adiacente alla scuola “Jacopo Carrucci” in via Liguria

5 Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli e Movimento 5 Stelle in merito alla carenza, inagibilità e stato di manutenzione dei bagni pubblici nel territorio comunale

6 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle in merito ai vincoli di restauro di Porta Pisana imposti dalla soprintendenza e alle possibilità di valorizzazione monumentale dell'opera

7 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli su situazione monitoraggi ambientali area sr 429, presenza di keu e iniziative del Comune nel procedimento giudiziario “keu”

8 Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli e Movimento 5 Stelle su autorizzazioni alla sosta gratuita o agevolata rilasciate ad amministratori e dipendenti del Comune

9 Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli e Movimento 5 Stelle su chiarimenti in merito alle dichiarazioni rese dal comitato Trasparenza per Empoli a seguito dell'incontro con Zignago Vetro e iniziative dell'amministrazione comunale per il monitoraggio ambientale e il dialogo istituzionale

10 Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli e Movimento 5 Stelle su gestione del contenzioso comunale, spese per incarichi legali esterni e valutazione dell’istituzione di un servizio legale interno

11 Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Montelupo Fiorentino e Vinci – approvazione ai sensi degli artt. 19 e 23 della lrt 65/2014 e della lrt 10/2010

12 Salvaguardia degli equilibri e variazioni di assestamento del bilancio 2026-2028

13 Tariffa corrispettiva (Taric) – approvazione criteri agevolazioni sociali di cui all'art. 30 del regolamento Taric

14 Art 194 d.lgs 267/2000 - riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenza del Tribunale di Firenze sezione lavoro n. 1602/2026 pubblicata il 17/06/2026 nel procedimento rg 4182/2025

15 Approvazione programma degli incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2026 – secondo aggiornamento

16. Consulta comunale Agricoltura. Istituzione e approvazione disciplinare per l’organizzazione e il funzionamento

17. Individuazione degli organismi collegiali con funzioni amministrative ritenuti indispensabili, ai sensi dell’art. 96 del d.lgs. 267/2000

18. Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli per avvio di un progetto sperimentale in collaborazione tra Comune di Empoli e Serd per l’incentivazione dei percorsi terapeutici dei pazienti in cura per dipendenze da sostanze stupefacenti

19. Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia su “Patto per il Centro” e regia strutturale per il rilancio del “Giro” e del centro storico: sostegno al commercio di prossimità, accessibilità, sicurezza, decoro e monitoraggio dei risultati

20. Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su incentivi comunali per la diffusione di impianti fotovoltaici e tecnologie per l’efficienza energetica a favore delle famiglie con redditi medio-bassi

21. Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Una storia empolese Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle, Centrodestra per Empoli, Fratelli d’Italia, Empoli del Fare per l’introduzione e l’implementazione di strumenti di contrasto al fenomeno delle dipendenze da sostanze stupefacenti e da gioco d’azzardo nel territorio empolese

22. Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Questa è Empoli, Una storia empolese Alessio Mantellassi Sindaco in merito all’introduzione di misure per la promozione del congedo parentale paritario

23. Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Questa è Empoli, Una storia empolese Alessio Mantellassi Sindaco su espressione di netta contrarietà all’istituzione di un centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) nel territorio regionale e impegno verso modelli di accoglienza alternativi

24. Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su piscina comunale di Empoli. Mantenimento della gestione pubblica del servizio

25. Mozione presentata dal gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra su tutela del territorio del comune di Empoli da insediamenti per la produzione di energia nucleare e lo stoccaggio di materiale radioattivo: dichiarazione di territorio comunale denuclearizzato

26. Mozione presentata dal gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra sulla questione abitativa: criticità del nuovo Piano Casa, tutela del patrimonio Erp e attivazione di strumenti straordinari di intervento pubblico

27. Mozione presentata dal gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra sull’inserimento di una nuova misura minima Z.R.A (zona di rispetto dell’albero) all’interno delle indicazioni fornite dal Patto del Verde

28. Mozione presentata dal gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra: “per una gestione economica comunale che rispetti i principi etici della pace, della sostenibilità sociale e ambientale”

29. Odg presentato dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli - Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su coordinamento nelle emergenze ambientali e stato di attuazione del potenziamento di Arpat

30. Mozione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli per un trasporto pubblico accessibile, integrato e progressivamente gratuito. Contrarietà all'aumento delle tariffe del trasporto pubblico locale e sostegno all'estensione dell'abbonamento unico metropolitano all'Empolese Valdelsa.

31. Mozione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli su azioni a tutela e salvaguardia del diritto di manifestazione pacifica e della vivacità democratica nel territorio comunale a seguito dell'introduzione delle nuove norme in materia di sicurezza

32. Mozione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli per l'aggiornamento del regolamento comunale di polizia mortuaria e la realizzazione di un giardino del ricordo

33. Mozione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli su istituzione della "giornata delle associazioni empolesi" per la valorizzazione del volontariato e del tessuto associativo cittadino

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate