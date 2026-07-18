Cosimo Lazzeri è la seconda conferma dell’Abc Solettificio Manetti

Intensità e carica agonistica per la seconda conferma dell’Abc Solettificio Manetti: per la quinta stagione consecutiva Cosimo Lazzeri vestirà la maglia gialloblu. Un altro punto fermo, dopo capitan Cantini, che si appresta a portare verve e carisma nella batteria degli esterni a disposizione di coach Tonfoni.

“Sono ovviamente felice per questa conferma e carico per la nuova stagione, alla quale ci approcceremo con l’obiettivo di provare a fare quel passo in più che ci è mancato quest’anno. I presupposti sembra ci siano tutti, sia come gruppo sia con il nuovo allenatore che abbiamo già avuto modo di conoscere, quindi starà a noi dare il massimo per non deludere le aspettative”.