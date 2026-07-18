Cosimo Lazzeri è la seconda conferma dell’Abc Solettificio Manetti

Per il quinto anno consecutivo uno dei punti fermi del sodalizio castellano
Intensità e carica agonistica per la seconda conferma dell’Abc Solettificio Manetti: per la quinta stagione consecutiva Cosimo Lazzeri vestirà la maglia gialloblu. Un altro punto fermo, dopo capitan Cantini, che si appresta a portare verve e carisma nella batteria degli esterni a disposizione di coach Tonfoni.
“Sono ovviamente felice per questa conferma e carico per la nuova stagione, alla quale ci approcceremo con l’obiettivo di provare a fare quel passo in più che ci è mancato quest’anno. I presupposti sembra ci siano tutti, sia come gruppo sia con il nuovo allenatore che abbiamo già avuto modo di conoscere, quindi starà a noi dare il massimo per non deludere le aspettative”.
LA CARRIERA
Guardia classe ’00, nato e cresciuto in maglia Abc, fin da giovanissimo inizia a farsi le ossa in prima squadra nella ex C Gold. Nella stagione 2021/2022 decide di intraprendere un’esperienza fuori da Castelfiorentino, a Poggibonsi, in cui prosegue il suo percorso di crescita cimentandosi nel campionato di serie D. Poi, nell’estate 2022, il ritorno a casa per la sua seconda avventura laccata di gialloblu.
Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino
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