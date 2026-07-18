Donne al Centro 2026: aperto l'avviso di sponsorizzazione

Il Comune di Empoli annuncia la quinta edizione di "Donne al Centro", la rassegna dedicata alla promozione della cultura della parità, dei diritti e della valorizzazione del ruolo delle donne nella società.

Così esordisce l'assessora alle Pari Opportunità, Valentina Torrini: "Assistiamo ad un arretramento culturale e normativo senza precedenti storici in questo Paese, che erode i diritti delle donne. Il dibattito di questi giorni sulla parità di genere in Parlamento è solo la punta di un iceberg, di un sistema ormai accettato purtroppo in modo diffuso, senza troppa indignazione, anche se non da tutti e tutte condiviso, e che vede i posti di potere ricoperti principalmente da uomini a tutti i livelli, anche nelle istituzioni. Con la Commissione Pari Opportunità abbiamo il compito di mettere in campo più iniziative possibili per coinvolgere la cittadinanza e le Istituzioni affinché si decida, insieme, di adottare davvero le misure che servono perché i diritti delle donne siano veramente garantiti, come chiede la Costituzione. Per questo mettiamo in campo, come ogni anno, un mese di eventi, Talk e momenti di riflessione nella cornice del festival "Donne al centro. Eventi di ogni genere"

L'edizione 2026 si svolgerà dal 23 ottobre al 25 novembre e punta a coinvolgere in modo ancora più ampio il tessuto associativo cittadino. Anche quest'anno verranno realizzati molteplici eventi, come proiezioni, presentazioni di libri, convegni e spettacoli, con l'obiettivo di dare vita ad un momento di confronto in particolare sui temi dei diritti delle donne e delle discriminazioni di genere. A tale proposito, è stato avviato l'avviso pubblico per presentare sponsorizzazioni al sostegno degli eventi del calendario di Donne al Centro. In contemporanea, la Commissione Pari Opportunità invita il tessuto associativo a partecipare con le proprie idee e le proprie iniziative al grande cartellone di eventi

"Con questa quinta edizione vogliamo rafforzare ulteriormente il valore partecipativo di 'Donne al Centro'. L'obiettivo è costruire un cartellone che sia davvero espressione della nostra comunità, valorizzando il lavoro, le competenze e la sensibilità delle tante associazioni che ogni giorno operano sul territorio. Lo facciamo con le sponsorizzazioni ma anche con tutte le realtà del territorio. Per questo invitiamo sin da ora tutte le associazioni a contribuire inviandoci idee e progetti capaci di promuovere la cultura del rispetto, delle pari opportunità e dei diritti delle donne. Per motivi organizzativi, è necessario presentare una bozza progettuale entro il 6 settembre, data di scadenza del bando di sponsorizzazione. Saremo liete di inserire gli eventi nella rassegna empolese", dichiara Maria Cira d’Antuono presidente della Commissione Pari Opportunità. , dichiarapresidente della Commissione Pari Opportunità. COME SPONSORIZZARE 'DONNE AL CENTRO' - Sono tre i metodi con cui il soggetto privato può sostenere queste iniziative: - Sponsorizzazione finanziaria, tramite erogazione di denaro

- Sponsorizzazione tecnica, con fornitura di beni o servizi (allestimenti, catering, service audio/video/luci, materiali di comunicazione, disponibilità di spazi o servizi)

- Sponsorizzazione mista: il combinato dei due precedenti I benefici di visibilità riconosciuti dal Comune di Empoli sono: - esposizione del marchio/logo in posizione ben visibile su tutti i materiali di comunicazione

dell’evento (volantini, programmi, pagine web) stampati e digitali prodotti;

- inserimento del logo in tutti i comunicati stampa e i post sui canali social istituzionali relativi all’evento. L'Avviso è rivolto a soggetti pubblici o privati, associazioni senza scopo di lucro o altri soggetti, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023. Gli eventi del calendario di Donne al Centro a cui applicare le sponsorizzazioni saranno poi sottoposti per l'approvazione alla Commissione Pari Opportunità dopo il 6 settembre 2026, ultimo giorno utile per la presentazione delle proposte. Per informazioni è possibile contattare la Segreteria Generale del Comune di Empoli alla mail segr.generale@comune.empoli.fi.it o al numero 0571757172

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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