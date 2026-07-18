Entra nella camera d'albergo di una minore e tenta di abusare di lei, arrestato 27enne

Cronaca Camaiore
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L'uomo si sarebbe infilato nel letto della minorenne per abusare di lei. La ragazza è stata portata in ospedale in stato di choc

Un uomo di 27 anni italiano è accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di una minore per un episodio avvenuto in Versilia, a Lido di Camaiore. A denunciare i fatti è stata la stessa ragazza. L'uomo è stato arrestato dalla polizia.

Secondo quanto spiegato dalla questura il giovane, sarebbe entrato nella camera d'albergo occupata da due coniugi e dalla loro figlia minorenne per poi infilarsi nel letto di quest'ultima molestandola e tentando di abusare di lei. La ragazza, svegliata da quanto stava avvenendo, ha dato l'allarme attirando l'attenzione dei genitori che con l'aiuto del personale dell'albergo sono riusciti a bloccare l'aggressore, inizialmente scambiato per un ladro, che poi però è riuscito a fuggire via.

Immediate le ricerche della polizia che ha analizzato anche le immagini del sistema di videosorveglianza dell'hotel individuando il presunto autore. L'uomo è stato quindi rintracciato e arrestato presso un'abitazione di Lido di Camaiore. Alla vittima, portata al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Versilia, riscontrato un forte stato di choc.

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