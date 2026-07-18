Festa Azzurra, Forza Italia rilancia sul territorio e guarda al futuro: "Più ascolto e radicamento"

Seconda edizione della Festa Azzurra, l'iniziativa promossa da Forza Italia che, oltre a rappresentare un momento conviviale tra sostenitori, attivisti e dirigenti del partito, è stata anche l'occasione per un confronto sui principali temi dell'attualità politica nazionale. Il filo conduttore dell'incontro è stato rappresentato dalle sfide del territorio, dal ruolo di Forza Italia all'interno del centrodestra e futuro del partito in vista delle elezioni del 2027.

Tra gli ospiti sono intervenuti l'onorevole Deborah Bergamini, vicesegretaria nazionale di Forza Italia e responsabile del Dipartimento Esteri, e l'onorevole Erica Mazzetti, responsabile nazionale del Dipartimento Lavori Pubblici del partito.

"La Festa Azzurra è un momento importante, perché è ciò che rende vivo un partito -, ha sottolineato Bergamini -. Il nostro obiettivo è consolidare la presenza di Forza Italia a livello locale e in tutti i territori". Accanto all'organizzazione, la vicesegretaria ha richiamato anche la prospettiva politica del partito, indicando come priorità il rafforzamento del ruolo di Forza Italia nella coalizione di centrodestra. "Siamo la componente che parla anche a quegli elettori che non si riconoscono nella destra e che, in molti casi, hanno scelto di non andare a votare. Dobbiamo riavvicinare le persone alla politica". Un obiettivo che, secondo Bergamini, passa anche dal miglioramento della qualità del dibattito pubblico. "Riavvicinare i cittadini alla politica significa migliorarne la qualità", ha affermato, innescando un "circolo virtuoso" nel quale il confronto delle idee contribuisce a rafforzare la partecipazione democratica.

Pur riconoscendo che l'astensionismo rappresenta "un fenomeno che interessa tutto l'Occidente", Bergamini ha spiegato che Forza Italia intende contrastarlo attraverso coerenza e capacità di offrire risposte concrete ai bisogni dei cittadini, "o magari anticiparli, rimanendo sempre coerenti. Questa è la Forza Italia del presente e del futuro".

Guardando alle prossime consultazioni elettorali, la vicesegretaria si è detta fiduciosa: "Già dalle prossime elezioni politiche Forza Italia otterrà un ottimo risultato, sicuramente a due cifre".

Nel corso dell'incontro si è parlato anche di economia e infrastrutture. L'onorevole Erica Mazzetti ha ribadito la volontà di Forza Italia di rafforzare la propria presenza nella provincia di Firenze con un obiettivo preciso: "Portare la nostra voce, ma soprattutto ascoltare il territorio".

Secondo la parlamentare, questa zona della Toscana è stata "lasciata indietro dalla sinistra, soprattutto dal punto di vista infrastrutturale", pagando la mancanza di collegamenti efficienti con le aree centrali della regione e con i principali snodi aeroportuali e portuali. Per invertire la tendenza, la proposta di Forza Italia è quella di affiancare alla manutenzione delle infrastrutture esistenti un piano di nuove opere, con particolare attenzione al potenziamento della rete ferroviaria.

Sul fronte economico, l'onorevole ha richiamato l'attenzione sulla necessità di rilanciare il tessuto produttivo del territorio: "Dobbiamo attrarre capitali nazionali ed esteri, ma prima di tutto dobbiamo capire quale sviluppo vogliamo per quest'area", ha affermato Mazzetti, ricordando come il comparto manifatturiero abbia rappresentato per anni uno dei principali motori dell'economia toscana e nazionale.

L'allarme riguarda soprattutto il settore della moda, "un comparto che sta attraversando una fase di forte crisi" e che, secondo la deputata, merita interventi concreti per tutelare un'eccellenza strategica per la crescita economica dell'intera regione.

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