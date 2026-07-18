Festa de l'Unità a Fucecchio: doppio appuntamento tra territorio e politica estera

Torna l'appuntamento con la Festa de l'Unità a Fucecchio (zona palazzetto), con un programma che mette al centro il dibattito politico, la cura del territorio e temi della politica estera.

Due gli incontri principali previsti per la prossima settimana, entrambi con inizio alle ore 21:30:

Martedì 21 luglio: La prima serata si aprirà con un focus dedicato alla sicurezza e alla protezione del territorio, intitolato "Proteggere il territorio: infrastrutture e rischio idrogeologico". L'incontro vedrà come protagonista Bernard Dika, che dialogherà direttamente con la sindaca di Fucecchio, Emma Donnini. Ad aprire la serata e introdurre il dibattito sarà Leonardo Bertini, segretario del circolo Le Botteghe.

Mercoledì 22 luglio: L'onorevole Arturo Scotto presenterà il suo libro intitolato "Flotilla. In viaggio per Gaza", un diario di bordo per una nuova rotta di pace e solidarietà. L'autore sarà intervistato dal giornalista Giuseppe Pino, offrendo al pubblico una riflessione approfondita sui conflitti geopolitici attuali e sulle prospettive di dialogo in Medio Oriente.

L'evento è organizzato dal Partito Democratico di Fucecchio, in collaborazione con i Giovani Democratici di Fucecchio e Democratiche Fucecchio.

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