Imprevista interruzione idrica nel comune di San Miniato

Acque comunica che, per un guasto sulla rete idrica nel comune di San Miniato provocato da terzi, oggi sabato 18 luglio si stanno verificando mancanze d’acqua a La Catena, Molino d’Egola e in parte di San Miniato Basso.
I tecnici di Acque sono già sul posto e si apprestano a effettuare l’intervento di riparazione.
Col ripristino del servizio, previsto per le ore 17, si verificheranno fenomeni di intorbidamento dell’acqua, tuttavia destinati a esaurirsi in breve tempo,
Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
Fonte: Acque spa
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