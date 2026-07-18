Incendio in un'azienda di smaltimento rifiuti a Colle di Val d'Elsa nella notte

Cronaca Colle di Val d'Elsa
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Le squadre di Castelfiorentino e Poggibonsi hanno domato le fiamme in località San Marziale. Nessuna persona è rimasta coinvolta

Intervento dei vigili del fuoco nella tarda serata di ieri a Colle di Val d'Elsa, dove un incendio ha interessato un'azienda che si occupa dello smaltimento dei rifiuti in località San Marziale.

L'allarme è scattato poco dopo le 23, quando sul posto sono intervenute le squadre del comando di Firenze, distaccamento di Castelfiorentino, con il supporto del distaccamento di Poggibonsi (Siena). Presente anche il funzionario di servizio per il coordinamento delle operazioni.

Le fiamme hanno coinvolto l'azienda, ma non si registrano persone coinvolte nell'incendio. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area si sono concluse intorno alle 2.30 della notte.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause che hanno originato il rogo.

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