Incendio boschivo a Montenero, fiamme sotto controllo

Cronaca Livorno
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L'allarme è scattato intorno alle 14. In corso le operazioni di bonifica

Incendio in un'area boschiva ai margini della Variante Aurelia, in direzione sud, tra l'uscita di Montenero e la galleria omonima. L'allarme è scattato intorno alle 14, quando il servizio regionale Antincendio Boschivo (AIB) ha attivato le squadre della Protezione Civile del Comune di Livorno, composte da personale comunale, volontari della SVS e della Misericordia di Montenero.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento insieme alle squadre AIB, che hanno contribuito a contenere il fronte delle fiamme e a mettere in sicurezza l’area interessata. Durante l'intervento sono stati presenti anche gli agenti della Polizia Locale, della Polizia di Stato e il personale di Anas, che hanno garantito le necessarie condizioni di sicurezza e la piena operatività dei mezzi impegnati.

L'incendio è attualmente sotto controllo. Sono in corso le operazioni di bonifica dell'area interessata dal rogo.

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