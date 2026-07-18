Incidente a Certaldo, scontro tra due auto in viale Matteotti

Incidente questa mattina a Certaldo, in viale Matteotti, dove due auto si sarebbero scontrate intorno alle 12.20 di oggi, 18 luglio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia municipale. Nell'impatto sono rimasti coinvolti i due conducenti, un uomo di 54 anni e una donna di 24 anni, che hanno riportato alcune contusioni. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Empoli in codice giallo.

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